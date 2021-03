Chaussures Asics Metaspeed conçues pour des styles de course spécifiques – WWD

À l’approche des Jeux olympiques de Tokyo cet été, Asics présente deux chaussures de course destinées à améliorer les performances des coureurs d’élite et de tous les jours.

Les modèles Metaspeed Sky et Metaspeed Edge ont été présentés lors du récent sommet de l’innovation 2021 de la société et ont été informés par des recherches de scientifiques de son Institut des sciences du sport qui ont reconnu que la récolte actuelle de chaussures sur le marché favorise les coureurs à grandes enjambées qui passent une longue période. du temps en vol. Mais les coureurs avec une cadence plus élevée qui passaient plus de temps au sol ne recevaient pas les mêmes avantages des chaussures existantes.

Asics a donc créé deux modèles différents pour répondre aux deux styles de course: le Sky pour les athlètes à longue foulée et le Edge pour ceux qui ont une cadence plus rapide. Les deux disposent d’une plaque de carbone et d’une semelle incurvée et coussinée.

Les premiers résultats montrent que les marathoniens sont capables de terminer une course avec 1,2% de pas en moins en portant les chaussures Metaspeed qui correspondent à leur style, a déclaré Asics.

«Le parcours de Metaspeed a commencé avec la simple idée que les athlètes courent plus vite dans des chaussures spécialement conçues pour eux», a déclaré Kenichi Harano, directeur général et directeur général principal de l’Asics Institute of Sport Science. «De là, nous nous sommes mis au travail. Après un long et méticuleux processus de recherche et développement, le modèle Metaspeed Sky et les modèles Metaspeed Edge sont nés. Optimisés pour les deux styles de course les plus répandus chez les coureurs d’élite, ils sont tous deux à la pointe de l’innovation en matière de course à pied. Nos premiers tests montrent déjà qu’ils ont un impact sur le temps des coureurs d’élite avec lesquels nous avons travaillé.

Mais les chaussures Metaspeed ne sont pas réservées aux athlètes d’élite. Le modèle Sky sera proposé à la vente aux coureurs de tous les jours à partir de mercredi sur le site Web d’Asics et dans certains magasins spécialisés. The Edge sera disponible à partir du 4 juin. Les deux seront vendus au prix de 250 $.

«Chez Asics, nous sommes animés par notre principe fondateur: nous voulons aider tout le monde à avoir un esprit sain dans un corps sain grâce au sport», a déclaré Yasuhito Hirota, président et chef de l’exploitation d’Asics. «Au cœur de cette philosophie se trouve une croyance inébranlable en la puissance de la conception centrée sur l’humain pour créer des produits qui offrent l’équilibre parfait entre performances de pointe et protection pour chaque type d’athlète. La pandémie imposant d’énormes restrictions au sport de compétition à travers le monde, cette obsession de longue date est devenue suralimentée pour 2021. Le Sommet de l’innovation de cette année et le lancement de Metaspeed symbolisent notre engagement continu à aider les athlètes d’élite à réaliser leur potentiel, tout en renforçant Le statut d’Asics en tant que pionnier de l’innovation dans le secteur de la course à pied. »