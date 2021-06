Chaussures et accessoires pour les amateurs de randonnée

15/06/2021

Il y a d’innombrables endroits à explorer à cette période de l’annéeParmi eux, nous vous recommandons, par exemple, une promenade dans le parc national de Montserrat, à deux pas de Barcelone ; un voyage dans la forêt d’Irati (Navarre) pour s’émerveiller devant la palette de couleurs de ses hêtres ; une promenade tranquille à travers Soria, en suivant le chemin qui longe le Duero et qui a tant inspiré Machado; ou des itinéraires vertigineux avec des vues imprenables comme le Cares qui relie les Asturies et León, ou le Caminito del Rey, à Malaga.

Il n’y a que deux conditions pour sortir et profiter d’une bonne journée de randonnée : bien étudier l’itinéraire pour évaluer son niveau de difficulté et ses propres capacités (il y en a pour tous les goûts, de la simple balade à travers la campagne aux traversées exigeantes en montagne) et équipez-vous de vêtements et d’équipements appropriés. Pour cela nous avons compilé une sélection de vêtements et accessoires spécialement conçus pour les passionnés de trekking: baskets, sacs à dos, cannes & mldr; Équipez-vous et lancez-vous !

Columbia Redmond V2

Si vous recherchez le meilleures chaussures de randonnée, ce modèle Redmond ne vous décevra pas. Ces chaussures sont en cuir et ont une doublure en mesh imperméable et respirante. De plus, la semelle est en caoutchouc anti-marquage Omni-Grip, qui offre une bonne adhérence sur les terrains les plus difficiles. Son poids est de 403 grammes en taille 9. C’est un bonne option sur tous les types de sentiers et pour tous les jours, pluie ou soleil.

Tasses de voyage Maison drôle

Celles-ci tasses de voyage maison drôle Ils sont l’un des accessoires de randonnée cela facilitera votre chemin. Ils sont fabriqués en silicone et ont un bord en acier inoxydable pour empêcher l’eau de s’échapper. Ils ont un couvercle et une corde pour les accrocher à l’épaule. Ils ont une capacité de 200 millilitres et une taille comprise entre 3 et 8,8 centimètres. ils sont pliables, ils sont donc plus faciles à transporter et à ranger dans n’importe quel sac à dos.

Alphacross de Salomon

Les Alphacross Blast sont conçues pour les amateurs de trail. Si tu veux acheter des chaussures de randonnée en ligne ou vous aimez pratiquer le trail, ce modèle est parfait. Elle possède un amorti équilibré, une coupe ample et sa semelle s’adapte à tous les types de terrains. La semelle extérieure empêche de glisser sur un sol humide ou boueux. De plus, la mousse EVA aide à amortir les impacts. Les chaussures ont un poids de 330 grammes.

Crête d’argent

Pantalon Columbia Silver Ridge II pour hommes peut se transformer en short rapidement. En enlevant la partie inférieure, il leur reste une longueur de 25,4 centimètres. Ils offrent durabilité et confort grâce à nylon Ripstop respirant. De plus, la technologie Omni-Wick est une garantie de séchage rapide. Ils ont une fermeture zippée et les poignets et la taille élastiques vous offrent un plus grand confort. Ils sont le complément idéal lorsque vous recherchez meilleures chaussures de randonnée sur amazon.

Clorts, baskets femme

Les premiers accessoires de randonnée d’Amazon sont ces chaussures sublimes pour la randonnée, car elles gardent les pieds au sec grâce à leur tissu imperméable. De plus, ils sont respirants, ce qui leur permet de rester à la meilleure température en toute saison de l’année, que ce soit en hiver ou en été. Grâce à son confort, la randonnée est beaucoup plus réalisable, car son amorti permet au pied de recevoir moins d’impact contre le sol. Il est très important d’avoir de bonnes chaussures pour être en sécurité dans toutes sortes d’endroits, qu’ils soient plus humides ou moins ou terrains difficiles.

Bâtons de randonnée Glymnis

Cette canne est un autre des produits de randonnée d’Amazon. C’est un accessoire assez léger et un matériau solide et durable, parfait pour la randonnée. Sa conception pliable signifie qu’il peut être facilement rangé n’importe où dans votre sac à dos. Il comprend divers accessoires tels que des embouts en caoutchouc et également des embouts pour les bottes, tout ce dont vous aurez besoin en randonnée. Grâce à ces bâtons, la stabilité augmente et vous éviterez les chutes.

Grand sac à dos de camping Doshwin

Ce sac à dos a tout l’espace nécessaire pour vos excursions. Il est résistant à l’eau et aux rayures, c’est donc quelque chose de très nécessaire pour tout amoureux de la montagne. Il a un total de onze poches et une grande capacité, environ 75 L. Malgré sa grande capacité, il est assez léger et, grâce à cela, il sera beaucoup plus confortable lorsqu’il s’agira de le transporter et de passer beaucoup de temps dehors avec ça.

Sac banane Waterfly

Ce sac banane a un tissu imperméable et avec un tissu résistant, qui vous permet de respirer parfaitement pour que votre taille reste au sec. Il a plusieurs poches pour transporter tout ce dont vous avez besoin. Il s’adapte à votre corps, ne vous inquiétez donc pas, car il s’adaptera parfaitement à votre corps. Vous pouvez être sûr que ce sac banane vous durera longtemps, grâce à son tissu et sa résistance. Sa petite taille, mais sa grande capacité le rend idéal pour une journée complète.

Kit de survie militaire professionnel

Un autre produit de randonnée Amazon est ce kit. C’est vital, car il a n’importe quel outil que vous voulez pour la randonnée, le camping, la pêche, etc. Il est étanche et robuste, tout comme les outils qu’il contient. Il contient des instructions pour l’utilisation de chaque outil et une application exclusive pour votre smartphone. Avec cette application, vous aurez une assistance pour tout incident qui pourrait survenir. Ses outils sont totalement efficaces et ont d’excellentes fonctionnalités.

Pantalon de randonnée à séchage rapide

Le dernier des accessoires de randonnée d’Amazon est ce pantalon. C’est un vêtement innovant et optimal pour la montagne. Il est également bon pour un usage quotidien car il est assez solide. Il contient de nombreuses poches, assez efficaces pour ranger tout type de contenu utile, que ce soit votre téléphone portable, des outils ou même une collation. Ils offrent sécurité, résistance et une bonne température tous les jours de l’année.

Chaussures femme Salomon Ellipse 2 GTX W

La chaussure Ellipse 2 LTR GTX W a tout pour vous aider à parcourir n’importe quel sentier. Il a été conçu avec une coupe et des détails spécifiques pour les femmes, ainsi que sa membrane imperméable GORE-TEX pour une protection supplémentaire. Sa semelle adhérente est prête pour n’importe quelle aventure dans n’importe quelle situation. Idéal pour les excursions longues ou de plusieurs jours. Grâce à son système de laçage traditionnel, vous pouvez l’ajuster manuellement.

De plus, la semelle High Traction Contagrip est en caoutchouc fin et résistant, ce qui permet une bonne adhérence et robustesse pour une course en toute sécurité sur les surfaces humides. Il est disponible en deux combinaisons de couleurs.

Chaussures de randonnée Columbia Wayfinder Outdry pour homme

Les chaussures Columbia Wayfinder OutDry sont parfaites pour la randonnée. Sa semelle intermédiaire légère réduit les impacts et la semelle extérieure intègre la technologie Omni-Grip qui améliore efficacement l’adhérence et la stabilité nécessaires sur différents types de surfaces.

De plus, la membrane OutDry thermosoudée développée par Columbia, permet aux chaussures de respirer et empêche l’entrée d’eau, ce qui les rend totalement imperméables et vous permet de garder vos pieds toujours au sec.

Bâton de randonnée pliable Terra Hiker

L’utilisation d’une canne en marchant réduit l’impact de la marche sur les jambes, les genoux et les chevilles, améliore la stabilité pour éviter les blessures et nous aide à établir un rythme régulier.

Ces bâtons Terra Hiker sont un bon choix car ils sont fabriqués en alliage d’aluminium 7075 de qualité aéronautique, ce qui les rend extrêmement légers (280 grammes), solides et durables, avec une excellente résistance dans toutes les conditions météorologiques.

Sa longueur est réglable pour l’adapter à la hauteur du déambulateur : elle s’étend de 105 cm à 125 cm et une fois pliée elle mesure 35 cm. La poignée en mousse EVA double densité évacue l’humidité et empêche le glissement.

Chaussettes de randonnée

Cette conception a été développée en collaboration avec l’alpiniste et coureur de trail danois Rasmus Kragh pour offrir les meilleures performances que vous puissiez demander en matière de chaussettes de randonnée.

Le mélange exclusif de laine mérinos garde les pieds au chaud et au sec en hiver et au frais en été, évacue la transpiration et les zones de ventilation permettent une circulation d’air constante. Le rembourrage du talon aux orteils garantit que les chaussettes minimisent les frottements. Ils ont des propriétés antibactériennes.

Sac à dos de randonnée 30 litres

Equipé d’une housse de pluie, ce sac à dos de trekking est parfait pour la randonnée, l’escalade, les excursions… Il possède un compartiment principal zippé et deux poches frontales zippées adaptées pour contenir un ordinateur portable jusqu’à 15,6″, une tablette etc.

Il dispose également de deux poches latérales en filet à accès rapide pour contenir des bouteilles d’eau, des collations ou des cartes. Il est fait de tissu en nylon résistant à la déchirure et hydrofuge, il est donc non seulement pratique, mais aussi très durable et confortable, grâce aux bretelles rembourrées et au support lombaire pour alléger la charge.

Il dispose également de deux extras très pratiques : un trou pour casque et un port de chargement USB externe avec un câble de chargement intégré.

