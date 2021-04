Chauvin n’a jamais enlevé le genou du cou de Floyd ⋆ .

Officier Derek Chauvin avait son genou sur George FloydLe cou du cou – et supportait la majeure partie de son poids – pendant tout le temps où l’homme noir était couché face contre terre, les mains menottées derrière le dos, a témoigné mercredi un expert en matière de recours à la force lors du procès pour meurtre de Chauvin.

Jody Stiger, un sergent du département de police de Los Angeles servant de témoin à charge, a déclaré que sur la base de son examen des preuves vidéo, le genou de Chauvin était sur le cou de Floyd depuis le moment où les agents ont mis Floyd au sol jusqu’à l’arrivée des ambulanciers paramédicaux – environ 9 minutes et demie, par compte des procureurs.

Procureur Steve Schleicher a montré aux jurés une image composite de cinq photos prises à partir de diverses vidéos de l’arrestation. Stiger a parcouru chaque photo, disant qu’il semblait que le genou gauche de l’officier de Minneapolis était sur le cou ou la région du cou de Floyd dans chacune d’elles.

« Cette force particulière n’a pas changé pendant toute la période de contention? » Demanda Schleicher.

« Correct, » répondit Stiger.

Lire la suite: Officier de police: Chauvin a été formé pour désamorcer les situations

Dans cette image de la vidéo, le témoin Jody Stiger, un sergent du département de police de Los Angeles, témoigne alors que le juge du comté de Hennepin, Peter Cahill, préside le mercredi 7 avril 2021, le procès de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin au palais de justice du comté de Hennepin à Minneapolis. (Court TV via AP, piscine)

Le témoignage de Stiger est venu un jour après l’avocat de Chauvin Eric Nelson a cherché à souligner des moments dans la séquence vidéo où, a-t-il dit, le genou de Chauvin ne semblait pas être sur le cou de Floyd.

Chauvin, 45 ans, est accusé de meurtre et d’homicide involontaire coupable dans la mort de Floyd le 25 mai. Floyd, 46 ans, a été arrêté à l’extérieur d’un marché de quartier après avoir été accusé d’avoir tenté de faire passer un faux billet de 20 $. Un Floyd paniqué s’est tordu et a prétendu être claustrophobe alors que la police tentait de le mettre dans la voiture de l’équipe, et ils l’ont mis à terre sur le trottoir.

La vidéo d’un spectateur de Floyd pleurant qu’il ne pouvait pas respirer alors que les spectateurs criaient à Chauvin de le quitter a déclenché des manifestations et dispersé la violence aux États-Unis et a déclenché un jugement sur le racisme et la brutalité policière.

Nelson a fait valoir que l’officier blanc maintenant licencié «avait fait exactement ce pour quoi il avait été formé au cours de ses 19 ans de carrière», et il a suggéré que les drogues illégales dans le système de Floyd et ses problèmes de santé sous-jacents sont ce qui l’a tué, et non Le genou de Chauvin.

Nelson a également soutenu que les agents présents sur les lieux percevaient les spectateurs comme une foule de plus en plus hostile et étaient distraits par eux. Mardi, l’avocat de la défense a demandé à certains témoins de la police de reconnaître que les railleries des spectateurs peuvent rendre plus difficile pour les agents de faire leur devoir.

Mais mercredi, Stiger a déclaré au jury: «Je ne les ai pas perçus comme une menace», même si certains spectateurs ont été injurieux et ont utilisé un langage grossier. Il a ajouté que la plupart des cris étaient dus à «leur inquiétude pour M. Floyd».

Stiger a également témoigné que Chauvin a serré les doigts de Floyd et a tiré l’un de ses poignets vers ses menottes, une technique qui utilise la douleur pour amener quelqu’un à se conformer, mais il n’a pas semblé lâcher pendant que Floyd était retenu.

Dans cette image de la vidéo, l’avocat de la défense Eric Nelson, à gauche, et l’accusé, l’ancien policier de Minneapolis, Derek Chauvin, à droite, écoutent le juge du comté de Hennepin, Peter Cahill, présider le procès de Chauvin, le mardi 6 avril 2021, dans le comté de Hennepin. Palais de justice de Minneapolis. (Court TV via AP, piscine)

Lire la suite: Le tweet de George Floyd de Cher sur la fantaisie blanche fait partie d’une pathologie dangereuse

« Ensuite, à ce stade, c’est juste de la douleur », a déclaré Stiger.

Au cours du contre-interrogatoire, l’avocat de Chauvin a noté que les répartiteurs avaient décrit Floyd comme entre 6 pieds et 6 pieds 6 pouces et peut-être sous l’influence. Stiger a convenu qu’il était raisonnable pour Chauvin de venir sur les lieux avec un sens aigu de la conscience.

Stiger a également convenu avec Nelson que les actions d’un agent doivent être considérées du point de vue d’un agent raisonnable sur les lieux, et non rétrospectivement.

L’avocat de la défense a également suggéré que lorsque Chauvin a dit à Floyd de «se détendre», il essayait de le calmer et de le rassurer. Et Nelson a déclaré que compte tenu des temps de réponse typiques des EMS, il était raisonnable pour Chauvin de croire que les ambulanciers seraient bientôt là.

C’était le deuxième jour de Stiger sur le stand. Mardi, il a déclaré que la force utilisée contre Floyd était excessive. Il a déclaré que la police avait raison d’utiliser la force alors que Floyd résistait à leurs efforts pour le mettre dans une voiture de police. Mais une fois que Floyd était au sol et a cessé de résister, les officiers «auraient dû ralentir ou arrêter leur force aussi».

Au lieu de resserrer les rangs pour protéger un autre officier derrière ce qui a été surnommé le «mur bleu du silence», certains des membres les plus expérimentés de la force de Minneapolis, y compris le chef de la police, ont pris la position pour condamner ouvertement les actions de Chauvin comme excessives et contrairement à sa formation et à sa politique ministérielle.

Selon des témoignages et des dossiers soumis au tribunal, Chauvin a suivi une formation en 2016 et 2018 sur les techniques de désescalade pour calmer les personnes en crise et sur la manière dont les agents doivent utiliser le moins de force nécessaire pour amener un suspect à se conformer.

Êtes-vous abonné à Le nouveau podcast de theGrio «Chère culture»? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui!

Partager