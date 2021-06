Chávez affronte Camacho Jr.

in

Le grand champion mexicain, Julio César Chávez, affrontera Héctor “Macho” Camacho Jr., dans un duel d’exhibition, en hommage posthume à Héctor “Macho” Camacho Sr., sur l’undercard, “Dinastía Chávez”, qui aura lieu samedi prochain à Guadalajara, Jalisco, Mexique.

Le combat d’exposition et le reste de la programmation, qui est promu par Toscano Boxing Promotions, seront télévisés en direct par pay-per-view aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico, via Global Sports Streaming (GSS).

L’affiche sera également composée des deux héritiers de la légende de Chávez, Julio Cesar Chávez Junior et Omar Chávez, qui reviennent à l’action.

Tous les protagonistes ont participé à une conférence de presse promotionnelle bondée sur une place de Guadalajara.

Julio Cesar Chávez Jr. affrontera l’ancien champion du monde UFC Anderson Silva et Omar Chávez affrontera Ramón « Inocente » Álvarez, frère de « Canelo ».