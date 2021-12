Chávez Jr. a assuré qu’il prendra sa retraite de la boxe s’il perd contre Jake Paul

Julio César Chávez Junior a assuré qu’il prendrait sa retraite de la boxe professionnelle, au cas où il perdrait son combat contre le youtubeur Jake Paul. Fermement, le Fils de la Légende a déclaré qu’il était prêt à affronter Jake. Il n’aurait pas non plus peur de battre en retraite s’il était vaincu.

« J’espère qu’ils me donneront quelques millions avec le Jake Paul »Chávez Jr a déclaré dans une interview à TV Boxeo et a ajouté: « S’il me frappe, je me retirerai. »

Le Mexicain a déclaré qu’il ne serait pas intéressé par l’argent qu’il pourrait gagner dans ledit combat qui aurait lieu l’année prochaine. Il a également répété que, au cas où les choses ne seraient pas favorables, ce serait le dernier combat de sa carrière. « Je prends ma retraite, je ne facture pas, je ne veux pas facturer, je ne veux pas d’argent, je ne veux rien »a ajouté le fils du légendaire « JC » Chávez. « Si je ne gagne pas, je me retire, je ne suis pas intéressé par votre sac si je ne gagne pas », Colline.



Paul aurait dit à son agent qu’il souhaitait affronter le Sinaloan lors de son prochain combat, et bien que Chávez Jr ne l’exclue pas, il a déclaré ces derniers jours que sa priorité était d’affronter les boxeurs et non les youtubeurs.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/