Chávez Jr et sa forte promesse s’il perd contre un célèbre youtuber

Julio César Chávez Jr entend affronter le célèbre youtubeur américain Jake Paul, qui a récemment battu Tyron Woodley par KO et est devenu l’un des personnages les plus recherchés par les boxeurs. Le Mexicain, qui a une carrière marquée par quelques hauts et des bas et des polémiques en dehors du ring, chercherait à revenir au centre de la scène avec ce combat prometteur.

LA PROMESSE DE JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR S’IL FACE À JAKE PAUL

Surprenant plus d’un fan de boxe, le combattant de 35 ans a fait sensation en faisant une promesse frappante s’il perdait face à Paul. «Je prends ma retraite, je ne facture pas, je ne veux pas facturer, je ne veux pas d’argent, je ne veux rien. Si je ne gagne pas, je me retire, je ne suis pas intéressé par votre sac si je ne gagne pas », a révélé le Fils de la Légende en dialogue avec TV Boxeo.

Jake Paul, youtubeur américain qui pourrait affronter Chávez Jr.

Par rapport à ce que le combat représenterait pour lui, Chávez Jr a affirmé que ce serait un retour au premier plan et important dans sa carrière professionnelle. « Yo soy un deportista en toda la extensión de la palabra. Tal vez me quedé a medias en mi carrera o no hice lo que la gente hubiera querido o creía que podía más, pero todavía me queda otra oportunidad, así que hay que esperar y il n’est jamais tard »il ajouta.

Chávez Jr veut retrouver son niveau. Photo : @jcchavezjr.

Paul, pour sa part, était prêt à défier Saúl Álvarez, bien qu’il n’y ait aucune possibilité que cela se produise de si tôt. Dès lors, l’idée d’affronter Julio César Chávez Jr ne serait pas farfelue. Confiant après sa cinquième victoire – contre Woodley le 18 décembre – depuis son incursion dans la boxe, la quatrième par KO, le youtubeur n’aurait aucun mal à combattre le Mexicain en 2022.

QUI EST JAKE PAUL, FUREUR EN BOXE

Jake Paul n’a que 24 ans et fait sensation dans le monde de la boxe. Alors qu’il continue son succès sur la plateforme YouTube, où il compte plus de 20,4 millions d’abonnés et met en ligne des vlogs de voyage, des réactions aux combats et explique comment il bat ses rivaux, il a décidé de sortir de sa zone de confort pour mettre ses gants et se dans le ring, sans crainte de ce qui pourrait arriver. En fait, il se préparait à participer aux principaux combats. À tel point qu’il a battu l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley à l’Amalie Arena de Tampa par KO au sixième tour.

La victoire n’a pas surpris Paul. En réalité, Il a avoué il y a quelques jours qu’il rêve d’affronter Canelo lvarez, qui a été reconnu comme le meilleur boxeur de tout 2021, en quelques années. « Je pense que cela arrivera dans trois ans. Ce serait un événement énorme et dans trois ans, mon niveau sera suffisamment bon pour que je sois une sérieuse compétition pour Canelo. », a assuré dans une interview pour Graham Bensinger.

En plus d’être boxeur et de passer plusieurs heures par jour à créer du contenu pour tous ses réseaux sociaux, l’Américain s’est frayé un chemin dans le football américain. Cependant, un coup dur l’a fait quitter l’activité. « J’ai subi un scanner cérébral avant de me lancer dans la boxe et le médecin m’a dit qu’un manque de circulation sanguine était dû aux commotions cérébrales que j’avais subies dans diverses zones du cerveau au cours de ma carrière de footballeur. »il expliqua.

Jake Paul, youtubeur et boxeur américain.

Les commotions cérébrales résultant d’un coup de tête sont un problème qui préoccupe les professionnels de la santé du sport. Le rugby propose de nouvelles façons de mener la mêlée, les ligues de football ont intégré un protocole pour des actions de ce type après la fracture de Raúl Jiménez, l’attaquant des Wolves et d’autres sports souhaitent continuer à enquêter pour éviter des conséquences futures. Et, dans ce sens, Paul a commenté : « Parfois, quand je parle avec ma petite amie ou avec mes amis, je ne me souviens pas de quelque chose qui s’est passé il y a quelques jours. Et quand je parle, je traîne quelques mots tous les 100 ou 200 que je dis. C’est quelque chose que je n’ai pas fait l’habitude de faire. »

