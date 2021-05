Chávez Jr. insiste sur une revanche avec Canelo après Silva

Par TMZ.com

Julio Cesar Chavez Jr. prédit une victoire au quatrième tour contre Anderson Silva… et il veut poursuivre avec un match revanche contre Canelo Alvarez!

TMZ Sports a révélé l’histoire… Chávez, 35 ans, 52-5-1 en tant que boxeur professionnel, affrontera la légende du MMA au Mexique le 19 juin… un combat qu’Anderson croit pouvoir gagner.

Nous avons parlé avec Chávez Jr., qui nous a dit que Silva se trompait… et prédit une fin courte et violente à l’incursion de The Spider dans la boxe.

“[El enfrentamiento de Silva] il a tous les ingrédients pour être un combat passionnant. Je prédis que je pourrai l’achever après le troisième ou le quatrième tour. C’est à ce moment que j’entre dans le rythme et que je commence à me sentir sur le ring. “

Julio a ensuite doublé le pronostic… «Écoutez, je prédis qu’après le quatrième tour, je pourrai l’assommer. Et, si ça dure plus longtemps que ça, ce sera sa faute car ce sera une raclée. “

Julio, le fils du Temple de la renommée de la boxe Julio Cesar Chavez, admet qu’il s’est trop appuyé sur ses capacités naturelles tout au long de sa carrière.

Mais, Jr. dit qu’il est maintenant concentré sur le laser et cherche à revenir sur le ring avec les meilleurs combattants du monde.

“Bien sûr que je veux avoir [una revancha de Canelo] dans mon esprit. C’est ce qui rend ce combat si important pour moi. Cela me donnera l’opportunité d’avoir ces rematchs avec Canelo ou Danny Jacobs. “

Bien sûr, Chávez Jr. a déjà affronté Canelo en mai 2017… et a perdu par décision unanime dans un combat en 12 rounds.

Julio dit qu’il n’est pas seulement heureux de revenir sur le ring avec Álvarez… il veut et pense qu’il peut vraiment gagner le combat.

«Je pense que j’ai le style pour gagner le combat. [de Canelo] parce que j’attaque. J’essaie de ne pas lui laisser trop de place pour bouger car c’est un grand combattant », déclare Chávez Jr.

«Je pense que ce sera un meilleur combat, mais oui, je pense que je pourrais battre Canelo. Je pense que je dois d’abord surmonter Silva plus que tout. Après Silva, je pense à un autre combat, puis je serai prêt à affronter Canelo. “