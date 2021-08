in

Chayanne apparaît vêtue d’un micro maillot de bain, on voit tout ! | PA

Sûrement en entendant le nom de Chayanne immédiatement, ses fans commencent à soupirer, surtout quand il est apparu il y a quelques années dans un feuilleton aux côtés de Yuri, en particulier dans une scène à côté de la petite fille gâtée du Mexique, où il portait un Maillot de bain plutôt petit.

Avec ce vêtement que l’interprète de “Tiempo de Vals” a utilisé, il a marqué ses parties à la perfection et même sur le dos de celui-ci il a perdu un peu parmi ses charmes, en plus de voir son abdomen marqué.

Bien que la vidéo ne dure que 9:58 minutes, pour certains, c’était plus que suffisant pour voir le chanteur portoricain montrer sa silhouette exquise, qui au fil des ans n’a fait que s’améliorer.

Actuellement, le chanteur et célébrité portoricain a 53 ans, mais il continue de voler des soupirs à des millions de fans qui rêvent de le rencontrer un jour et de pouvoir être dans ses bras ou au moins leur chanter certains de ses tubes.

A lire aussi : Avec son beau sourire, Jem Wolfie tombe amoureux de ses fans

C’était dans le feuilleton mexicain” Recommencer “Lancés de 1994 à 1995, à cette époque, les maillots de bain pour hommes étaient totalement différents de ceux utilisés aujourd’hui, pour mieux les décrire, ceux qui continuent à les utiliser sont des plongeurs et des nageurs professionnels, vous en avez sûrement vu récemment aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Une autre personnalité que nous avons également pu voir dans ce type de maillot de bain était Fernando Colunga, qui aime Chayanne C’est une star bien connue, seulement qu’il s’est concentré uniquement sur les feuilletons, contrairement à l’interprète de “Salomé” qui au bout d’un moment les a mis de côté et a de moins en moins participé à ses apparitions les plus récentes, ils ne semblaient que des caméos.

Cela peut vous intéresser : Jennifer Lopez exhibe sa silhouette avec une robe en transparences

Dans la scène en question il apparaît jouer lui-même, il s’est disputé avec Yuri et s’est enfui sur un jet ski, après s’être un peu battu Yuri revient à l’eau et semble être en danger car il ne sait pas nager, aussitôt Chayanne nage pour la sauver et heureusement c’est le cas.

A partir du moment où le short jaune est retiré pour entrer dans l’eau, les téléspectateurs ont été fascinés par le chanteur et sûrement de le revoir aujourd’hui, sans doute plus d’un aura-t-il poussé un cri d’émotion comme ceux entendus lors de ses concerts.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

C’est jusqu’à la minute 4:33 où vous cesserez de voir le corps de Chayanne en maillot de bain, car d’autres scènes du chapitre susmentionné suivent.

Certains des commentaires que nous trouvons dans la vidéo où ces scènes apparaissent sont assez créatifs, certains mentionnent qu’à cette époque, beaucoup étaient restés bouche bée pour voir à ce moment-là et encore aujourd’hui.

Lisez aussi: 10 films et séries les plus regardés sur Netflix Mexique ce week-end

Je me souviens quand ils ont diffusé ce chapitre qui a secoué tout le pays et nous a laissé la bouche sèche, rien que de voir un si bel homme “,” Qui aimerait être Yuri à ce moment-là “, ont écrit des fans.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

On dit que dans les années 90, il était normal d’utiliser ce type de maillots de bain pour hommes, surtout lorsque des scènes où les hommes les utilisaient étaient lancées dans des feuilletons, ils attiraient le public féminin, sûrement si c’était le cas avant même aujourd’hui. d’autant plus que celui qui le portait était justement l’un des chanteurs préférés d’Amérique latine.

La telenovela “Encore pour commencer” avait comme protagonistes Chayanne, Yuri, Fernando Ciangherotti, Guillermo García Cantú et Alejandro Aragón, Mauricio Islas avait également une participation, en fait il apparaît dans la vidéo qui a été récemment partagée avec Chayanne.