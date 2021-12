Chayanne avec un message à ses fans montre son amour à Noël

Chayanne montre son amour à Noël, avec un message à ses fans | .

Être l’une des célébrités les plus aimées de l’émission, le célèbre chanteur portoricain Chayanne partagé un message d’appel d’offres pour ses fans, dans le but qu’ils profitent de ce Noël et en compagnie de leurs proches.

Elmer Figueroa Arce internationalement connu sous le nom de Chayanne, à travers une vidéo qu’il a partagé sur son compte Instagram officiel le 24 décembre, a laissé ses fans encore plus amoureux de sa personnalité et surtout de son sourire.

Les mots pour cela Célébration de Noël que l’interprète de « quitterait tout » évoqué a sûrement touché tous ceux qui l’ont écouté, surtout quand il a souri un peu, gai et envoûtant comme l’a toujours été son mignon personnage.

Qui sait Chayanne Il est difficile de ne pas être fasciné par sa présence, apparemment tout au long de sa carrière et de ses différentes interviews, il a toujours une réponse positive à offrir à tout son entourage, surtout lorsqu’il s’agit de ses fans.

Chayanne conquiert toujours avec son beau sourire et sa personnalité | .

Pour le chanteur, Noël est la plus belle période de l’année, envoyant de bons vœux à ses millions de followers, il les a également invités à montrer de l’amour à sa famille, c’est-à-dire quand tous les membres se réunissent généralement pour vivre un peu.

Bonjour mes belles personnes, nous sommes à Noël dans la plus belle période de l’année », a commenté Chayanne.

Elmer a mentionné qu’il était avec sa famille pour profiter de ces dates et qu’il espérait que la même chose se produirait avec ses proches fanatiques.

Algo que mencionaba y que es de suma importancia para él y que ahora lo comparte, es la importancia de hacerle saber a nuestra familia o amigos que son importantes para nosotros, si bien hubo algunas personas que no estuvieron juntos, con una simple llamada les alegrarían toute la journée.

Chayanne loin de sa maison « d’enfants »

Encore les blagues que Chayanne est le père de milliers et même de millions d’internautes, puisque selon les mamans mexicaines il est son père, donc ils ont toujours tendance à faire des commentaires comme celui-ci où il y fait référence.

Comme avec votre famille si vous n’êtes pas à la maison ? Papa, quoi de neuf ? « , a commenté un fan.

« Un autre Noël que tu ne passes pas avec nous, mais je t’aime beaucoup », a commenté un autre de ses fans et enfants, pour le chanteur cela a été assez comique et le jour de la fête des pères, il envoie généralement un message à tous ses enfants en Amérique latine.