Chayanne et 10 tubes préférés de ses fans

Depuis 43 ans que le chanteur Chayanne a été l’un des artistes les plus aimés et recherchés par les internautes, vous serez sûrement intéressé de savoir quelles sont ses 10 chansons les plus célèbres à ce jour.

Elmer Figueroa Arce internationalement connu sous le nom Chayanne, surnom que lui a donné sa mère, en raison d’une émission de télévision qu’elle regardait.

Le chanteur est l’un des plus aimés d’Amérique latine, ses concerts se remplissent continuellement et les billets se vendent rapidement.

Le style de Chayanne, également connu sous le nom de “Cyclone d’Amérique” ou de “Cyclone des Caraïbes”, est un peu varié, cependant dans chacun des genres dans lesquels il s’aventure devient immédiatement une tendance.

Chayanne interprète ces genres :

Latin Pop Pop Rock Latin Rock Dance-pop Ballades Romantiques

Actuellement Chayanne Il compte 14 albums studio enregistrés, un album hommage, 6 albums de compilation et 2 albums live.

Avec plus d’une centaine de chansons circulant sur Internet, ses fans auront toujours une préférence pour certaines chansons bien précises, alors nous vous présentons 10 des plus célèbres et connues du père de Isadora Figueroa.

1

je laisse tout

Cette mélodie fait partie de son album Atado a tu amor, sorti en 1998, il s’agit du huitième album publié par le Portoricain.

2

Je t’aime

L’album Simply sorti en 2000 le 3 octobre, était le neuvième album du chanteur, ayant une nomination aux Grammy pour le meilleur album pop latino.

3

Un siècle sans toi

A Century Without You appartient à l’album Sincero, sorti le 26 août 2003, sur cet album il décide d’explorer des rythmes comme le rock et le hip hop.

4

Et tu t’en vas

Greatest Hits est le nom de l’album de compilation de Chayanne sorti le 19 mars 2002.

5

Le temps de la valse

Cette chanson, qui a été dansée par des millions de jeunes filles à l’occasion de leur quinzième anniversaire, fait partie de l’album du même nom “Tiempo de Vals”, sorti le 7 août 1990.

6

Je suis tombé amoureux de toi

No hay imposibles est l’album sorti le 23 février 2010, c’était l’avant-dernier album studio qu’il a sorti dans sa carrière.

7

Torero

Cet album de compilation comprend également ce tube “Greatest Hits”, sorti le 19 mars 2002.

Le rythme a été l’un des plus adorés des fans, en particulier parce qu’ils l’ont pris comme intro de certaines séries et anime comme mèmes.

8

Terre Mère

Le 25 août 2014, Chayanne sort l’album En todo estaré, le dernier album studio que le chanteur a partagé avec son public, qui les adore et ressent un grand amour pour eux.

9

Des humains à mars

Chayanne a sorti l’album En todo estaré, le 25 août 2014, avec plusieurs succès et chansons bien connues.

dix

je vois la lumière en toi

Cette chanson fait partie du film “Enredados”, il a interprété cette chanson aux côtés de la chanteuse mexicaine Danna Paola pour le film sorti en 2010.