Chayanne partage son secret pour être plus que dragueur ! | PA

Une fois de plus le chanteur Le portoricain qui continue de voler le cœur de millions de personnes, a recommencé sans aucun doute et Chayanne sait parfaitement comment traiter une femme, dans une interview il a partagé son secret pour être plus que s3xy.

Si vous avez été au courant des dernières nouvelles du chanteur interprète de “Tiempo de vals” vous savez que le magazine Qui l’a désigné comme le plus bel homme de 2021.

Il existe évidemment une liste avec plusieurs noms, mais sans aucun doute et avec toute l’émotion du monde, nous pouvons vous dire que Chayanne détient le numéro un.

À lire aussi : Jennifer Lopez laisse ses énormes charmes exposés au soleil

De plus, il est l’une des célébrités latines les plus adorées de tous les temps et la combinaison de tout ce que cet homme a est fantastique.

C’est parce qu’Elmer Figueroa Arce, mieux connu sous le nom de Chayanne, n’est pas seulement talentueux, beau, humble et coquette, mais a aussi une façon de traiter les autres qui finit simplement par conquérir tous ceux qui le rencontrent, homme ou femme.

Cela peut vous intéresser : Noelia porte des transparents et un micro top, ils ont failli se détacher !

La chanteuse a révélé que pour être sexy, il fallait non seulement être attirant, mais aussi être chevaleresque, comme ouvrir la portière de la voiture, faire attention aux femmes et aux détails simples, comme lui offrir une fleur, la faire se sentir belle et peut-être un peu de coquetterie n’était pas de plus.

Sûrement plus d’un des lecteurs qui ont eu l’occasion de voir l’interview a commencé à soupirer et à imaginer l’homme idéal, quelque chose de curieux est que Chayanne ne fait que corroborer ce que beaucoup d’entre nous pensaient déjà, que c’était justement parfait.

Lire aussi : Au revoir OnlyFans bonjour Cherryland la nouvelle plateforme Noelia

Grâce au fait qu’il a obtenu le titre de plus bel homme, il a eu l’opportunité d’apparaître sur la couverture du célèbre magazine, une image qu’il a lui-même partagée sur les réseaux sociaux ainsi que le magazine.

Cependant, l’hebdomadaire ne s’est pas limité à faire une seule publication de contenu avec Chayannne posant, mais il y en a eu plusieurs.

Suivez-nous sur Google News, et cliquez sur notre étoile

Dans l’un d’eux il apparaît avec un costume marron, la veste est la seule chose qu’il porte par dessus et est déboutonnée pour que l’on puisse voir tout son intérieur et les muscles ainsi que le ventre du chanteur, c’était le 27 juin cette photographie a été partagé sur Instagram dans le compte du magazine.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

Pour le chanteur préféré de millions de personnes, conquérir une femme serait un jeu d’enfant, malheureusement il est fou amoureux de sa femme Marilisa Maronese depuis 29 ans maintenant.