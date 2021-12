Chayanne participera à Sing 2 avec un personnage formidable

Chayanne revient au cinéma avec Sing 2, rencontre son personnage | PA

La chanteuse portoricaine bien-aimée et à succès Chayanne a surpris son public avec son retour au cinéma, aura une participation importante dans le film d’animation Chanter 2, son personnage sera déterminant dans l’histoire.

Sans en douter deux fois, qui sont tous les deux fans du film, devenu un succès dans le premier opus, nul doute qu’il sera à nouveau le plus populaire dans le second volet, d’autant plus que non seulement Chayanne y participeront, tout comme d’autres chanteurs célèbres.

Le titre complet du film est « Sing 2 Come and sing again! », Nous profiterons à nouveau des voix des sœurs Hanna et Ashley du duo Ha-Ash et nous rencontrerons également Vadhir Derbez.

Pourtant, dont la participation est très attendue, dès l’instant où le casting du deuxième film a été annoncé, il s’agissait de celui de l’interprète de « Would Leave Everything », on parle d’Elmer Figueroa Arce, internationalement connu sous le nom de Chayanne.

Son personnage Clay Calloway sera important dans l’intrigue | Instagram chayanne

Le premier volet du film est sorti le 8 décembre 2016 et la deuxième partie est attendue pour ce Noël, ce sera un cadeau impressionnant de pouvoir admirer ce film un jour si spécial, peut-être que certaines personnes décident d’aller au cinéma le jour de sa première.

Le chanteur et à l’époque aussi acteur jouera Calloway d’argile, qui est sans aucun doute le centre d’attention tout au long du film, dans la version anglaise ce personnage sera interprété par Bono du groupe irlandais U2, deux personnalités différentes qui donneront à Calloway leur propre touche.

Qui est le clan Calloway, personnage de Chayanne

La chanteuse portoricaine va donner vie au lion Clay Callowen un titre reconnu chanteuse a pris sa retraite de l’industrie de la musique, en raison d’une forte raison liée à sa femme, qui sera couverte dans l’intrigue de celui-ci, cependant tout au long des bandes-annonces, il y a eu quelques avancées.

Le groupe de chanteurs doit avoir la participation et la collaboration de ce personnage pour pouvoir se produire sur l’une des principales scènes de la grande ville, un pas de plus vers le succès.

Dans son dernier message il y a tout juste un jour, Chayanne a partagé une vidéo des coulisses de Sing 2, où vous pouvez voir comment Clay prête sa voix à son personnage, certaines scènes sont un peu émouvantes et excitantes.