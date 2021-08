in

Chayanne pose avec sa famille et fait fondre le cœur de ses fans | PA

Coquette, réussie, charismatique et père de famille, pour des millions de personnes, ces qualités sont parfaites chez un homme comme lui. chanteur Chayanne se conforme à la lettre, notamment en prenant soin et en protégeant sa famille.

Sur une photographie sur laquelle il apparaissait à côté de sa belle famille, c’était le moment exact où ses millions de fans ont commencé à soupirer, bien sûr seulement ceux qui ont eu l’occasion de voir le photo.

Ceci parce que l’interprète de “Salomé“et une célébrité hollywoodienne ainsi que des feuilletons mexicains, ce n’est pas celui qui a partagé cette image mais plutôt sa plus jeune fille Isadora Figueroa.

Lisez également : YouTube cessera de fonctionner sur ces téléphones Android. Découvrez-le !

Malgré que Chayanne Il n’aime pas beaucoup partager des contenus où apparaît sa famille, ses enfants, en revanche, n’ont aucune honte à montrer dans leurs photos et vidéos où apparaît le « papa » de millions de latino-américains.

C’était sur la première photo de la publication d’Isadora où Chayanne apparaît aux côtés de ses deux enfants et de sa femme bien-aimée, qui fait sûrement l’envie de millions de personnes.

Toute la famille porte des tenues en blanc, elles ressemblent à de parfaits mannequins de magazines, surtout parce qu’en tant que famille elles projettent le grand amour qu’elles ont l’une pour l’autre, qui ne voudrait pas faire partie de cette famille !

Cela peut vous intéresser : Jennifer Lopez n’utilise qu’un drap pour “couvrir” ses courbes

Dans une interview, il a lui-même commenté qu’il préférait ne pas exposer sa famille au bruit de sa renommée, ceci comme moyen de protection envers eux, pour éviter peut-être un peu qu’ils soient toujours aux yeux du public, comme vous l’avez peut-être déjà remarqué. qu’ils sont depuis un moment maintenant.

De toute évidence, alors que leurs enfants Lorenzo et Isadora ont grandi, il était plus que normal pour eux de vouloir montrer leur père, même si partager du contenu avec leur père et pas exactement la star est également quelque chose d’assez touchant.

A lire aussi : Ana Cheri ressemble à une belle sirène argentée dans l’eau

Comme cela s’est produit sur les photos qui ont été partagées il y a une semaine pour célébrer l’anniversaire du fils aîné Lorenzo Valentino Figueroa.

Ce que l’on peut sans aucun doute remarquer, c’est que le chanteur a hérité du goût de faire de l’exercice et de rester en bonne santé, car Isadora et Lorenzo ont une silhouette phénoménale.

Suivez-nous sur Google News, et cliquez sur notre étoile

Bien sûr, il faut aussi voir de qui ils sont les enfants : Marilisa maronaise une ancienne reine de beauté et Chayanne l’une des artistes emblématiques de la musique latine et qui continue à ce jour d’avoir l’une des figures les plus marquantes de l’industrie.