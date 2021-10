Chayanne relance le concert en interprétant son tube « Provocame » | Instagram

Ceux qui ont eu l’occasion d’assister à l’un des concerts de Chayanne sauront que son succès « Provoque-moi« est sur la liste des chansons à interpréter, c’est pourquoi il a relancé l’une de ses présentations d’il y a quelques années.

Le chanteur portoricain n’a cessé d’être populaire depuis qu’il a commencé sa carrière en 1978, au contraire avec chaque année qui passe son nom devient de plus en plus connu.

S’ils en doutent deux fois, ceux qui entendent parler de Chayanne ils commencent à soupirer et se souviennent immédiatement de certaines de leurs chansons qui sont devenues une partie de la culture et de l’histoire de la musique latine comme « Un siècle sans toi », « Tiempo de vals » et « Salomé ».

« Chansons de Chayanne » sont les mots que l’on trouve le plus dans les recherches Google, certains pensent sûrement que toute mélodie de la chanteur mari de l’ancienne reine de beauté Marilisa Maronesse sont de l’or pur.

Le 7 octobre, il y a exactement une semaine, il partageait une publication sur son compte Instagram où il se souvient précisément d’une de ses présentations au Chili, l’un des pays d’Amérique du Sud.

Chayanne relance le concert en interprétant son tube « Provocame » | PA

Mes jolis gens. Que pensez-vous si aujourd’hui nous nous souvenons d’un des nombreux spectacles au Chili », a déclaré Chayanne.

Dans la vidéo, il commence à danser toujours accompagné de ses danseurs qui ne se détachent de lui dans aucune de ses présentations, malgré le fait que si seulement il se produisait en concert, ce serait sûrement aussi un succès.

Ce qu’il fait pour qu’il y ait une certaine variété dans ses présentations, en plus d’essayer de toujours offrir un bon spectacle, pour cette raison il est accompagné de ses danseurs qui animent chacun de ses concerts, évidemment les yeux sont braqués sur lui seul.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Après quelques secondes d’impressionnante chorégraphie Elmer Figueroa Arce, nom complet de Chayanne, commence par « Provocame » et le public se met à crier euphorique d’émotion, si vous êtes fan de la chanteuse et que vous avez vu la vidéo, vous vous auriez sûrement aussi excité comme si vous y étiez.

Du Chili, tu nous manques, reviens bientôt d’Arica à Puerto Williams un câlin », a commenté un fan.

Certains des commentaires que nous trouvons de ses fans sont dans lesquels ils espèrent que les rumeurs sur les « papiers pandora » où le chanteur comme d’autres célébrités ont fait de l’argent de manière illicite, ses fans espèrent qu’il ne s’agit que de spéculations.