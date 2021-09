Chayanne soutient sa fille Isadora, elle se lancera en tant que chanteuse !

in

Le chanteur portoricain Chayanne a partagé il y a longtemps qu’il était prêt à soutenir sa plus jeune fille, Isadora Figueroa Eh bien, elle voulait entrer dans le monde de la musique comme lui et devenir chanteuse professionnelle.

Malgré le fait que l’interprète de “Temps de la valse“Depuis qu’il a commencé sa carrière, il a essayé de garder sa famille un peu à l’écart des projecteurs, car ils vieillissaient et avaient plus d’indépendance, c’était quelque chose qu’il ne pouvait pas éviter.

Surtout à cause du fait que qui ne voudrait pas présumer que son père est ChayanneC’est pratiquement compréhensible, alors à plusieurs reprises, nous les avons vus partager en tant que père et fille, voire tous ensemble en famille.

Comme prévu, certains de ses enfants hériteront non seulement de son charisme, de son bon corps et de son humilité, mais aussi de son talent pour la musique et la danse, même s’il admire qu’il ne soit pas très doué en danse, quelle modestie !

Grâce à une interview qu’ils ont réalisée sur le portail Suelta la Sopa, il a été interrogé Elmer Figueroa Arce, nom complet du chanteur, quelle était son opinion sur le désir de sa fille d’entrer dans le monde des célébrités et de la musique, ainsi qu’il en fait partie.

Avec son charisme et sa prudence bien connus lorsqu’il répond, Chayanne a mentionné que sa fille Isadora aime la musique, qui en plus d’écrire et de lire de la musique joue également, il est donc parfaitement préparé au moment où elle décide de se lancer dans cet art.

Je leur donne des options et ils prennent toujours leurs décisions, donc quoi qu’ils décident, ils peuvent compter sur moi », a déclaré Chayanne.

Bien qu’en ce moment elle continue à étudier et essaie de tisser un peu la partie musicale avec ses études, sûrement à partir du moment où elle décidera de se lancer dans cette discipline ce sera quelque chose des plus simples pour elle, car elle a une excellente école avec son père .

Cette vidéo a été partagée le 19 août sur un compte Instagram de fans de la chanteuse, qui sont sûrement très au courant de tout ce qui est partagé concernant la célèbre chanteuse interprète de “Salomé“.

Sur son compte Instagram, Isadora Figueroa a partagé du contenu lié à la musique, des vidéos de ses compositions, des essais et d’autres, tout comme son père, elle est peu à peu devenue des admiratrices sur son compte Instagram.