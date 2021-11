Chayanne surprend avec son costume pour Halloween est coquette

Chayanne et son drôle de costume pour Halloween, c’est candela | .

Chayanne est l’un des chanteurs préférés en Amérique latine, il vit actuellement aux États-Unis et il était plus qu’évident qu’il ne pouvait pas rater son costume pour ce Halloween comme diverses célébrités l’ont partagé.

Halloween est célébré ce 31 octobre aux États-Unis et aussi dans certaines régions du nord du Mexique, comme vous le savez bien chaque année Chayanne surprend ses millions de followers avec une tenue qui a fait soupirer ses fans.

Cependant, il semble que cette fois l’interprète de « Je laisserais tout », non seulement nous a fait soupirer mais aussi aurait pu faire sourire quelques-uns à cause de l’ingéniosité de son costume.

Le célèbre chanteur portoricain s’est toujours caractérisé par un goût curieux lors du choix de ses costumes, mais cette fois peut-être est-il allé un peu plus loin.

Chayanne fait honneur à l’une de ses chansons, même dans la description qu’il a écrite une partie des paroles de « Bougie« , un thème qui coïncide avec celui de la chanteuse également célèbre Noelia, seulement que sa mélodie est plus à danser et à apprécier.

Quant à la version de Chayanne, elle s’apparente plus à une ballade pop, la vidéo officielle est sortie sur sa chaîne YouTube il y a 12 ans où on le voit non seulement paraître plus jeune mais aussi porter ses cheveux assez courts.

Chayanne et son drôle de costume pour Halloween, c’est candela | Instagram chayanne

Quant à sa chanson, elle est sortie en 2000 et appartient à l’album intitulé Simply, le même que l’on peut retrouver sur Youtube Music, Deezer et Spotify.

Portant une perruque rouge avec des mèches orange avec ses cheveux gonflés et relevés, c’est ainsi que nous voyons Chayanne dans son costume avec une chemise rouge et un jean peint de flammes, sous sa chemise ouverte, il porte une chemise noire et quelques flammes peintes au-dessus de ses sourcils.

Le portoricain coquette et « père » de millions de Latino-Américains a partagé deux photos montrant cette tenue frappante il y a à peine deux heures, ravissant ses plus de 6 millions de followers qui l’adorent depuis des années.

La réaction de ses fans a été immédiate car en seulement deux heures depuis sa publication, il a déjà 213 354 cœurs rouges et en termes de commentaires créatifs, il en a déjà 3 900 pour le moment, et ils continuent dans une ascension rapide.

Celui auquel nous nous attendions le plus, super ! « , » Papa Chayanne s’est déguisé en Rengoku, c’est super « , ont commenté certains fans.