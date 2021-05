Chayce Beckham, la nouvelle gagnante d’American Idol 2021

Le candidat “American Idol” oublie la lettre 1:27

. – “American Idol” a un nouveau gagnant.

Les trois derniers concurrents – Grace Kinstler, Willie Spence et Chayce Beckham – se sont produits pour la dernière fois dans une performance très tendue ce dimanche.

«Je peux vous dire, c’est très proche pour le moment. Ils ne peuvent pas supposer que leur favori est sûr », a annoncé l’animateur Ryan Seacrest lors de la première heure de la finale de la saison 19.

En fin de compte, Beckham a gagné; il avait dominé les charts country d’Apple Music la semaine dernière avec son single «23», une chanson autobiographique sur sa bataille contre l’alcoolisme. Dimanche, Beckham a déclaré à propos de la chanson: «Quand tu as été sobre pour la première fois, agissant pendant longtemps, entrant, j’étais une personne brisée. Je suis sorti de l’autre côté un peu plus guéri ».

Avant que Seacrest ne révèle que Beckham avait gagné, les concurrents précédents montaient sur scène avec Fallout Boy et Chaka Khan.

Un concurrent d’American Idol s’évanouit sur scène 0:48

Parmi les juges Katy Perry, Lionel Richie et Luke Bryan, Perry soutenait ouvertement Kintsler, qui a reçu une ovation debout lorsqu’il a couvert “I Have Nothing” de Whitney Houston. Byran a déclaré à propos de la performance: «Je voulais me mettre sur la table, car une standing ovation normale n’était pas appropriée. J’en voulais plus!

Richie a dit: «Je suis assis ici en train d’essayer de comprendre comment vous avez pris une chanson de Whitney Houston et l’avez augmentée de deux, trois octaves de plus. Jeune fille, vous vous êtes surpassée ».

Mais il a été laissé aux électeurs, qui ont couronné Beckham vainqueur.