Chayo Mohedano ouvre un débat sur Onlyfans et “Save me” jusqu’où il pourra aller

De plus en plus de célébrités ont un profil sur Onlyfans, une plateforme sur laquelle sont partagés des contenus destinés à un public exclusivement adulte et via un service d’abonnement dont le montant peut varier en fonction de la célébrité.

Les derniers à rejoindre cette tendance (dans laquelle ils génèrent également du contenu Patricia Steisy, Mari Cielo Pajares ou Jacobo Ostos) il est Rosario Mohedano. Le chanteur qui a participé à Big Brother VIP et qui a été si longtemps lié à Telecinco via Sálvame ou ¡Qué tiempo tan feliz ! a fait ses débuts ces jours-ci dans ce réseau. Dans votre cas, vous devez payer 30 $ par mois pour accéder à des photos exclusives. « Trouve-moi, allons-nous commencer ensemble ? » dit-il dans son premier message.

Dans Save me, la création de ce profil a généré toutes sortes de commentaires. Le plus écouté ce mardi après-midi, c’est qu’il n’a pas conscience du monde dans lequel il s’engage, et que pour que cette plateforme soit rentable il faut y consacrer pas mal de temps. Le programme a même contacté Mari Cielo Pajares en direct, bien qu’il y ait eu quelques problèmes pour entendre clairement l’actrice.

Ils ont ensuite contacté l’expert en réputation sociale José Noblejas, qui a été très surpris par ce saut et assure que vous suivrez de près le profil pour voir son évolution.

“Il n’y a pas de cohérence entre ce que Chayo va vendre et ce que l’utilisateur peut trouver, qui peut ne pas bien comprendre la raison de ce profil », explique Noblejas. « L’utilisateur connaît très bien le type de contenu qu’il souhaite et le contenu que vous souhaitez consommer. Si vous trouvez un service Chayo avec des chansons, ce n’est peut-être pas la décision la plus appropriée et il existe des plateformes plus rentables », ajoute-t-il.

Pour Lydia Lozano, pour sa part, la curiosité est de savoir jusqu’où il pourra aller Rosario Mohedano, laissant entendre si elle pourra montrer plus de peau que ce à quoi nous sommes habitués. Gema López, pour sa part, a parlé d’une vidéo dans laquelle la fille de Rosa Benito descend des escaliers d’une piscine en montrant ses fesses.

