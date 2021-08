Che Adams vise une fouille effrontée contre le milieu de terrain de Manchester United Fred alors qu’il découvre que le but de Southampton a été donné comme but contre son camp par le Brésilien

in

Che Adams n’a pas pu résister à un coup effronté contre le milieu de terrain de Manchester United Fred après le match nul de Southampton avec les Red Devils à St Mary’s dimanche après-midi.

L’attaquant écossais a trouvé le chemin des filets en première mi-temps, mais le but lui a été retiré et crédité comme but contre son camp par le Brésilien.

Cette frappe a donné à Southampton une avance surprise en première mi-temps

Adams s’est enfui pour célébrer, mais il s’avère que sa contribution ne comptera que comme une passe décisive

Après le match, un journaliste lui a dit que c’était le but de Fred et non le sien. Cependant, Adams a trouvé la réponse parfaite.

“Je pense qu’ils lui ont donné (Fred) le but parce qu’il n’en marque pas beaucoup, je vais le prendre [deflection] comme passe décisive », a plaisanté Adams.

«Nous avons bien creusé et obtenu le point. C’est une équipe de haut niveau, mais nous nous sommes bien battus et avons obtenu un point mérité. »

Bien que drôle, le commentaire d’Adams est également extrêmement précis, car le record de buts de Fred à Manchester United est loin d’être prolifique.

Fred a marqué le week-end dernier contre Leeds United mais trouve à peine le filet

Depuis sa signature pour les Red Devils en 2018, il a joué 123 fois pour le club.

Pendant ce temps, il n’a marqué que cinq buts toutes compétitions confondues et seulement sept passes décisives.

Pour quelqu’un qui a coûté 50 millions de livres, il n’a pas été en mesure de produire autant de chiffres que certains auraient pu s’y attendre. Ses performances au cours des trois dernières années ont divisé les fans de Man United.

Heureusement pour Fred, son propre but n’a pas coûté le match à son équipe puisque la frappe de Mason’s Greenwood en deuxième mi-temps l’a vu terminer 1-1.