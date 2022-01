Cheap Trick annonce une nouvelle résidence à Las Vegas pour 2022

Des rockeurs légendaires Astuce pas cher ont annoncé une résidence au Strat Theatre de 900 places à Las Vegas, Nevada, qui se déroulera du 25 au 26 février et du 4 au 5 mars.

Selon le Las Vegas Review-Journal, les billets – qui commencent à 75 $ et peuvent aller jusqu’à 300 $ pour les forfaits VIP – seront mis en vente à 10 h le lundi 3 janvier. Tous les participants devront recevoir un test COVID-19 négatif. dans les 72 heures avant l’entrée à l’événement, ou avoir des cartes de vaccination montrant qu’ils sont complètement vaccinés contre COVID-19.

L’expérience Cheap Trick Las Vegas Soundcheck comprend : Une occasion unique d’assister au soundcheck privé du groupe avant le spectacle ; Marchandises exclusives Cheap Trick; Stratifié VIP commémoratif; Entrée et enregistrement dédiés avec un membre de l’équipe de Cheap Trick ; Entrée anticipée sur place et photo de groupe avec le groupe.

« Nous allons jouer un peu comme ce que nous avions fait auparavant, lorsque nous avons joué un album complet, puis des morceaux supplémentaires », a déclaré le guitariste Rick Nielsen au Las Vegas Review-Journal. « Nous allons essayer de le faire à Vegas. Nous pouvons jouer le premier album, le deuxième album, le troisième album et le quatrième album sur une scène de quatre nuits.

Le 20e album studio de Cheap Trick, In Another World, est sorti en avril 2021. Produit par l’associé de longue date Julian Raymond, le LP a vu Cheap Trick faire ce qu’ils font mieux que quiconque – créer un rock ‘n’ roll indélébile avec des crochets surdimensionnés, des paroles espiègles, et une énergie apparemment inexorable.

In Another World — qui marque le premier nouveau LP de Cheap Trick depuis le double titre de 2017 de Tout va bien ! et Noël Noël – présente en outre Cheap Trick dans sa forme la plus éclectique, abordant une myriade de sons et d’approches de chansons distincts, du numéro de blues marécageux de Chicago « Final Days » (avec l’harmonica fougueux du chanteur nominé aux Grammy Awards et leader de Wet Willie Jimmy Hall) à un interprétation opportune de « Gimme Some Truth » de John Lennon, toujours d’actualité, sortie à l’origine pour le Record Store Day Black Friday 2019 et mettant en vedette le son de guitare immédiatement reconnaissable d’antan Pistolets sexuels guitariste Steve Jones.

