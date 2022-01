Des rockeurs légendaires ASTUCE PAS CHER ont annoncé une résidence au Strat Theatre de 900 places à Las Vegas, Nevada, qui se déroulera du 25 au 26 février et du 4 au 5 mars.

Selon le Las Vegas Review-Journal, les billets – qui commencent à 75 $ et peuvent aller jusqu’à 300 $ pour les forfaits VIP – seront mis en vente à 10 h le lundi 3 janvier sur tickets.thestrat.com/CheapTrick. Tous les participants devront recevoir un test COVID-19 négatif dans les 72 heures avant l’entrée à l’événement, ou avoir des cartes de vaccination montrant qu’ils sont entièrement vaccinés contre COVID-19.

L’expérience VIP Soundcheck comprend :

* Une occasion unique d’assister au soundcheck privé du groupe avant le spectacle



* Exclusivité ASTUCE PAS CHER marchandise



* Stratifié VIP commémoratif



* Entrée dédiée et enregistrement avec un membre de ASTUCE PAS CHER‘fumer



* Entrée anticipée au lieu



* Photo de groupe avec le groupe

« Nous allons jouer un peu comme ce que nous avions fait auparavant, lorsque nous avons joué un album complet, puis des pistes supplémentaires. » ASTUCE PAS CHER guitariste Rick Nielsen a dit au Revue de Las Vegas. « Nous allons essayer de faire ça à Vegas. Nous pouvons jouer le premier album, le deuxième album, le troisième album et le quatrième album sur une scène de quatre nuits. »

ASTUCE PAS CHERle 20e album studio de , « Dans un autre monde », est sorti en avril 2021 via BMG. Produit par un associé de longue date Julien Raymond, la scie LP ASTUCE PAS CHER faire ce qu’ils font mieux que quiconque – créer un rock’n’roll indélébile avec des crochets surdimensionnés, des paroles espiègles et une énergie apparemment inexorable. Hymnes de marque comme « Allumez le feu » et « Garçons & Filles & Rock N Roll » sont contrées par des considérations plus introspectives – mais non moins exubérantes – des temps passés, présents et futurs inconnaissables sur de nouvelles pistes étonnamment puissantes comme « Un autre monde » et « Je te reverrai ».

« Dans un autre monde » – qui marque ASTUCE PAS CHERle premier nouveau LP de 2017 depuis le double titre de 2017 « Nous allons bien ! » et « Noël Noël » — d’autres vitrines ASTUCE PAS CHER à leur plus éclectique, touchant une myriade de sons distincts et d’approches de chansons, du numéro de blues marécageux de Chicago « Derniers jours » (avec un harmonica enflammé de Grammy Award-chanteur nominé et WILLIE HUMIDE leader Jimmy Hall) à une restitution opportune de John Lennonest toujours d’actualité « Donnez-moi de la vérité », sorti à l’origine pour le Record Store Day Black Friday 2019 et présentant le son de guitare immédiatement reconnaissable d’autrefois PISTOLETS SEXUELS guitariste Steve Jones.

ASTUCE PAS CHER est, bien sûr, l’un des concerts les plus travaillés du rock, il l’éclaire dans les arènes, les salles de concert et les amphithéâtres du monde entier plus de 150 nuits par an. Hélas, les événements récents ont forcé le groupe à quitter la route pour peut-être la plus longue interruption de leur histoire.

