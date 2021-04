ASTUCE BON MARCHÉLe 20e album studio de est sorti aujourd’hui, mettant en vedette le rauque “Allumez le feu” et les cloques «Garçons et filles et rock n roll», ce dernier dont le groupe a joué sur “Le spectacle tardif avec Stephen Colbert” hier soir. “Dans un autre monde”, en version numérique et sur CD aujourd’hui via BMG, sortira physiquement sur vinyle noir standard le 4 juin. Le vinyle éclaboussé bleu et blanc en édition limitée sera disponible dans les magasins de disques indépendants du pays. De plus, un disque d’images en édition limitée sera disponible exclusivement via Cible.

La réaction à “Dans un autre monde” a été stellaire aux DSP. Actuellement à la deuxième place de la playlist “Classic Rock Now”, l’album est également présenté sur “Rock the World !,” “All New Rock” et “Most Wanted Rock”. À Musique Apple, le groupe est mis en avant sur les listes de lecture “Hard Rock Best New Songs”, “Hard Rock Artists We Love” et “New in Rock”.

Produit par un associé de longue date Julian Raymond, “Dans un autre monde” voit ASTUCE BON MARCHÉ faire ce qu’ils font mieux que quiconque – créer un rock ‘n’ roll indélébile avec des crochets surdimensionnés, des paroles espiègles et une énergie apparemment inexorable. Hymnes de marques comme ceux mentionnés ci-dessus “Allumez le feu” et «Garçons et filles et rock n roll» sont contrés par des considérations plus introspectives – mais non moins exubérantes – du passé, du présent et de l’avenir inconnaissable sur de nouvelles pistes aussi puissantes que “Un autre monde” et “Je te reverrai”. “Dans un autre monde” – quelles marques ASTUCE BON MARCHÉpremier nouveau LP depuis le double en-tête de 2017 “Tout va bien!” et “Noël Noël” – autres vitrines ASTUCE BON MARCHÉ à leur plus éclectique, touchant une myriade de sons et d’approches de chansons distinctes, du numéro marécageux du blues de Chicago “Derniers jours” (avec harmonica fougueux de Prix ​​Grammy– chanteur nommé et WILLIE HUMIDE chanteur Jimmy Hall) à une restitution en temps opportun de John Lennonest toujours d’actualité “Donne-moi de la vérité”, initialement sorti pour le Record Store Day Black Friday 2019 et présentant le son de guitare immédiatement reconnaissable d’autrefois PISTOLETS DE SEXE guitariste Steve Jones. Aussi irrésistible et immédiat que tout ce qui se trouve dans leur catalogue déjà génial, “Dans un autre monde” est ASTUCE BON MARCHÉ à leur meilleur irrépressible, infiniment divertissant et absolument imparable.

ASTUCE BON MARCHÉ est, bien sûr, l’un des concerts live les plus durs du rock, illuminant les arènes, les salles de concert et les amphithéâtres du monde entier plus de 150 nuits par an. Hélas, les événements récents ont forcé le groupe à quitter la route pour peut-être la plus longue interruption de leur histoire. ASTUCE BON MARCHÉ prévoit de retourner sur l’autoroute sans fin plus tard dès que possible, y compris les dates de tournée en Amérique du Nord et au Royaume-Uni.

Ce soir, Radio iHeart hébergera un ASTUCE BON MARCHÉ soirée de sortie de l’album à 19 h HE. Hébergé par iHeartRadiode Jim Kerr, l’événement comportera une conversation intime ainsi qu’une performance exclusive et des gouttes d’aiguilles. Les fans peuvent se connecter au flux vidéo sur iHeartRadiode Youtube et diffusez à travers iHeartRadioles stations de rock classiques.



