Cheap Trick se produit à Baltimore Ravens Vs. Jeu des Steelers de Pittsburgh : vidéo, photos

ASTUCE PAS CHER joué à aujourd’hui (dimanche 9 janvier) Corbeaux de Baltimore vs. Steelers de Pittsburgh match au M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland.

Les rockers légendaires ont joué du Bud Light Touchdown Club à la mi-temps.

Vous trouverez ci-dessous des séquences vidéo et des photos de leur apparition.

Fondée en 1974, ASTUCE PAS CHER est une institution américaine incontestable, appréciée dans le monde entier pour sa marque pop-rock ‘n’ roll immédiatement identifiable et extrêmement influente. Les membres du groupe sont de véritables pionniers avec une séquence inégalée de morceaux classiques certifiés, de « C’est une pute », « Homme californien » et « Police de Rêve » à « Abandon », « Je veux que tu me veuilles » et le single n°1 mondial « La flamme ».

2016 a vu ASTUCE PAS CHER intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll, une reconnaissance attendue depuis longtemps d’une carrière de près de cinq décennies qui leur a valu plus de 40 certifications internationales d’or et de platine, une myriade de prix et d’honneurs de l’industrie, des apparitions sur plus de 20 bandes sonores de films et des ventes record de plus de 20 millions .

ASTUCE PAS CHERla programmation actuelle de comprend trois de ses membres originaux : le chanteur Robin Sandre, guitariste Rick Nielsen et bassiste Tom Petersson. Le batteur Bun E. Carlos a arrêté de tourner avec le groupe en 2010 et a été remplacé par Nielsenle fils de Daxx.



Je suis venu à un match de la #NFL et j’ai obtenu des places au premier rang pour un concert @cheaptrick ! Boom! pic.twitter.com/vBx6FypSs8 – Ian Smith (@ismithKDKA) 9 janvier 2022

Cheap Trick Mi-temps au match des Ravens Publié par Tonya Freed le dimanche 9 janvier 2022

Astuce pas chère !!!! SPECTACLE DE LA DEMI-TEMPS !! Publié par Bethany Reiter le dimanche 9 janvier 2022

Cheap Trick à la mi-temps est le point culminant de ce match. pic.twitter.com/AA702GIEnp – Todd Karpovich (@toddkarpovich) 9 janvier 2022

Astuce pas chère à la mi-temps ! @rockhall #ravensflock pic.twitter.com/V9OAjFODe0 – Christian Schaffer (@schafferwmar) 9 janvier 2022

#cheaptrick pic.twitter.com/BhwbyjUpDn – Todd Hill (@TFH721) 9 janvier 2022

Cheap Trick joue « Surrender » pendant le spectacle de la mi-temps ici au M&T Stadium, et les Ravens et les Steelers le prennent beaucoup trop au pied de la lettre. pic.twitter.com/5vdMWxC3iT – Anthony Jaskulski (@AnthonyJazz) 9 janvier 2022

Se préparer pour la mi-temps à Baltimore



Photo : Brian St Clair Publié par Cheap Trick le dimanche 9 janvier 2022

@cheaptrick Yea Ya @Ravens pic.twitter.com/5hzsDvk6KG – Ramman06 (@baltoravorls) 9 janvier 2022

Mots clés:

truc pas cher

Publié dans:

Des nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).