Check mate: Les pièces imprimées en damier les plus chaudes à acheter maintenant

L’imprimé a fait peau neuve, passant d’un emo plus âgé à un style à la mode (Photo : .)

Rien ne vous fait vous sentir plus vieux que les tendances de votre enfance qui reviennent à la mode.

Cette saison, tout tourne autour de l’imprimé en damier, un bon retour en arrière pour tout ancien enfant de la scène et emo (ou fan de 2 Tone Records).

Communément associé aux sous-cultures des jeunes, le damier se distingue des autres motifs à carreaux en raison de ses cases carrées et de ses lignes nettes.

Là où le vichy était partout cet été, le damier est son cousin d’hiver plus dur. Il n’y a pas d’ombrage ni de graduation entre chaque quadrillage, ce qui donne à l’impression un nouveau niveau de contraste – et donc plus d’impact.

Sa résurgence dans la rue principale est une bénédiction pour ceux qui ont lutté avec les pièces de style laitière/Dorothy super féminines qui l’ont précédé, mais moins pour ceux d’entre vous qui ont raté le damier la première fois.

Heureusement, vous n’avez pas besoin d’avoir été le fan numéro un de My Chemical Romance pour faire basculer la serrure, car l’imprimé en damier a grandi comme nous l’avons fait.

Loin des ceintures cloutées et des chaussettes montantes Hot Topic, les pièces en damier de la rue principale britannique sont à la fois raffinées et audacieuses, et conviennent aussi bien aux emos plus âgés qu’aux préparations.

Découvrez les meilleures pièces en damier que vous pouvez acheter maintenant et dites une fois pour toutes à vos parents que « ce n’était jamais qu’une phase ».

Cardi électrique

Si vous n’êtes pas encore prêt à vous immerger complètement, optez pour un soupçon de damier aux côtés d’autres motifs (Photo: The Ragged Priest)

Achetez pour 55 £ auprès de The Ragged Priest.

Damier Robe Courbe

Opter pour des formes féminines et flottantes contredit la rectitude de l’imprimé (Photo : Jamais entièrement habillé)

Achetez pour 89 £ chez Jamais entièrement habillé.

Jean à carreaux Yoko

Associez-le à une chemise blanche impeccable, des chaussures aux tons de bijoux et vos accessoires les plus extravagants (Photo : Monki)

Achetez pour 50 £ chez Monki.

Minijupe en velours côtelé à damier

Les tissus et les couleurs terreuses sont un excellent moyen pour ceux qui ont un style discret de travailler l’imprimé (Photo : Nasty Gal)

Achetez pour 22,50 £ (au lieu de 45 £) auprès de Nasty Gal.

Sac fourre-tout duveteux Skinnydip

Plongez vos orteils dans la tendance avec des accessoires (Photo : Asos)

Achetez pour 32 £ chez Asos.

Gilet en tricot à damier Ganni Smiley

Le damier n’a pas besoin d’être brillant pour se démarquer, comme le montre ce gilet texturé unique (Photo : correspond à la mode)

Achetez pour 175 £ chez Matches Fashion.

Robe rouge Dallia

Est-ce que ce serait parfait pour un mariage ?! (Photo : Rixo)

Achetez pour 265 £ chez Rixo.

Doudoune à carreaux Petite

Des tons neutres et une forme carrée feront de cette veste un incontournable au fil des saisons (Photo : Asos)

Achetez pour 55 £ chez Asos.

Haut en tricot à carreaux

Assez confortable pour être considéré comme un vêtement de détente, mais assez cool pour recevoir des compliments si vous vous aventurez à l’extérieur (Photo : Zara)

Achetez pour 25,90 £ chez Zara.

Robe courte à sequins Dulay

Une robe de fête de Noël à couper le souffle s’il en est (Photo : Motel Rocks)

Achetez pour 45 £ chez Motel Rocks.

Plus : Mode de vie



Châle Ska Checkers

Le rose et le rouge sont une combinaison de couleurs populaire en ce moment, donc cette écharpe coche deux tendances en une (Photo: Bimba Y Lola)

Achetez pour 60 £ chez Bimba Y Lola.

Chaussures à enfiler classiques Vans

Nous ne pouvions pas oublier les chaussures à damier OG de Vans (Photo : Vans)

Achetez pour 55 £ chez Vans.

Cet article contient des liens d’affiliation. Nous pouvons gagner une petite commission sur les achats effectués via l’un de ces liens, mais cela n’influence jamais les opinions de nos experts. Les produits sont testés et revus indépendamment des initiatives commerciales.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



PLUS : Connaître vos « drapeaux jaunes » de rendez-vous pourrait vous aider à trouver le bon partenaire



PLUS : « Le Fyre Festival des calendriers de l’Avent » : la boîte de compte à rebours de Noël de 610 £ de Chanel est en train d’être torréfiée en ligne

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();