Check the king : Usyk prend les couronnes d’Anthony Joshua

La cloche a sauvé Anthony Joshua. À la fin du match, AJ a dû s’asseoir et est resté ainsi pendant plusieurs minutes. Il flottait après une longue combinaison qu’Olek Usyk a connectée.. Un autre tour aurait été fatal à l’Anglais, mais il a eu l’occasion d’aller aux cartes. Il n’y avait aucune possibilité d’échapper à la défaite là-bas. Usyk a fait mieux et a gagné à l’unanimité : 117-112, 116-112 et 115-113. Joshua a appris contre Andy Ruiz qu’il devait être plus cérébral. Il l’a appliqué dans sa revanche contre l’Américain, contre Pulev et aussi contre Olek Usyk devant plus de 60 000 fans au Tottenham Stadium de Londres. L’Anglais de 31 ans faisait face à l’un de ses plus grands défis et ne voulait pas faire un faux pas… mais il était trop prudent. Dans une partie d’échecs comme celle qu’il a soulevée, la technique de l’Ukrainien était la clé.

Joshua a mis beaucoup de temps à lire le combat. Ce n’est qu’au cinquième tour qu’il a appuyé sur le gaz. Il y avait du temps, ou pas. Jusque-là, aucun d’entre eux ne voulait prendre de risque, mais Usyk a attendu que le jab d’AJ le passe et reçoive ses coups de poing. Ainsi il a profité. Par la suite, Joshua a également commencé à enchaîner ses coups petit à petit, mais il n’a jamais été à l’aise… et l’Ukrainien n’a pas non plus souffert. Le combat était serré, mais Celui qui mettait un point de plus était toujours le candidat, qui avait la meilleure technique pour marquer les meilleures actions. Il avait cette vitole et celle de visiteur, mais ça a fini par faire justice. Chaque tour était défini par un petit détail, et la plupart étaient favorables à Usyk. J’avais plus faim et surtout moins peur. Tout au long du procès, il a réussi à se connecter les mains claires et bien qu’il ait eu des moments où il a souffert, il a su l’emporter et terminer le procès avec style. Dans la ronde finale, tout était évident. Avec une combinaison solide, il a laissé Joshua flottant. Il est allé à sa chaise et a passé un mauvais moment. Il s’est à peine levé à temps pour entendre la décision des juges, mais il l’a fait et a fait un geste de mécontentement. Il savait qu’il ne méritait pas de gagner.

Le jeu des trônes des poids lourds a commencé avec un roi déplacé. Échec et mat? Non. Josué a déjà montré qu’il sait tomber, reconstruire et régner à nouveau. Dans le précédent, il était assuré qu’il y avait un match revanche signé. Usyk a lancé des balles. “J’ai travaillé très dur pour ce match. Je suis loin de chez moi depuis longtemps. Maintenant, je veux voir ma famille. Je ne pense à aucune revanche“, a-t-il souligné. Bien sûr, à 34 ans, il a de la corde pendant un certain temps et a envoyé un avertissement aux marins. Bien qu’il soit champion incontesté du croiseur et qu’il possède maintenant trois couronnes poids lourds”,Vous n’avez pas encore vu le meilleur Usyk“, a-t-il lancé pour repartir triomphant.