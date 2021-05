Checkmate: le secrétaire en chef Alapan Bandyopadhyay prend sa retraite, nommé conseiller en chef du CM Mamata Banerjee

CM Mamata Banerjee a exprimé son choc face à la lettre du Centre rappelant Bandyopadhyay.

Dans une tournure majeure des événements dans la lutte en cours entre le Centre et le gouvernement du Bengale occidental dirigé par Mamata Banerjee au sujet du rapatriement du secrétaire en chef Alapan Bandyopadhyay, le ministre en chef Mamata Banerjee a informé aujourd’hui que Bandyopadhyay a pris sa retraite aujourd’hui et que le gouvernement du Bengale l’a nommé chef conseiller du CM pour les trois prochaines années.

Notamment, le Centre avait d’abord accordé à Bandyopadhyay une prolongation de trois mois à la demande du gouvernement du Bengale. Cependant, dans un mouvement soudain le 28 mai, il a demandé à Bandopadhyay de faire rapport au Département du personnel et de la formation à Delhi aujourd’hui. Plus tôt dans la journée, Banerjee a écrit au Premier ministre Narendra Modi refusant de libérer le secrétaire en chef qui devait prendre sa retraite aujourd’hui. «Le Gouvernement du Bengale occidental ne peut pas libérer, et ne libère pas, son Secrétaire général à cette heure critique, car nous comprenons que l’ordonnance de prorogation antérieure, rendue après consultation légale conformément aux lois applicables, reste opérationnelle et valide, »A-t-elle écrit dans la lettre.

CM Mamata Banerjee avait exprimé son choc face à la lettre du Centre rappelant Bandyopadhyay. “Je dois avouer que j’ai été choqué et abasourdi par l’ordre unilatéral du 28 mai 2021 qui nous a été envoyé par le gouvernement indien, nous demandant de libérer Sri Alapan Bandyopadhyay IAS, secrétaire en chef du Bengale occidental, afin qu’il puisse rejoindre le gouvernement indien le 31 mai 2021, date normale de sa pension de retraite », a écrit Banerjee au Premier ministre dans sa lettre.

Cependant, le Centre a répondu à sa lettre demandant au secrétaire en chef de rejoindre l’édifice du Nord demain, a déclaré Banerjee aujourd’hui lors de la conférence de presse. Elle a ensuite ajouté qu’Alapan Bandyopadhyay a opté pour la retraite et servira désormais le gouvernement de l’État en qualité de conseiller en chef du CM.

Banerjee a déclaré que le Centre ne peut pas forcer un officier à le rejoindre sans le consentement du gouvernement de l’État. Après la retraite de Bandyopadhyay, le gouvernement du Bengale a nommé HK Dwivedi au poste de secrétaire en chef.

