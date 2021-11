‘Checo’ Pérez déchaîne la ‘folie’ au Mexique

11/04/2021

Act à 11:44 CET

Le Mexicain Sergio Perez, pilote de l’équipe Red Bull, a conduit ce mercredi au délire avec le parcours de sa voiture environ 100 000 compatriotes qui occupaient le parcours du Paseo de la Reforma. L’événement appelé Show Run CDMX fait partie du préambule du Grand Prix du Mexique de Formule 1 qui se tiendra dimanche sur l’Autodromo Hermanos Rodríguez dans la capitale mexicaine.

Le pilote né il y a 31 ans à Guadalajara, Jalisco, dévalé l’avenue principale de Mexico du rond-point de l’Ange de l’Indépendance, monument où les fans mexicains célèbrent les victoires de leurs équipes sportives, et la fontaine Diane chasseresse. Pérez a remercié ses partisans pour leur présence et les a invités à célébrer la course du week-end prochain avec lui. « Je n’ai pas de mots pour remercier tant d’amour de tant de personnes qui sont ici, merci et à dimanche pour célébrer », a-t-il déclaré.

Depuis les premières heures de ce mercredi, des dizaines de fans sont arrivés pour atteindre l’endroit le plus proche des barrières de sécurité pour assister à l’événement avant le retour du GP de F1 du Mexique. Pérez a salué ses partisans et a ensuite commencé son exposition, lorsque le secrétaire au Tourisme du gouvernement mexicain, Checo ‘a commencé son voyage à basse vitesse pour saluer les fans.

Dès le deuxième tour, le pilote a fait rugir le moteur Honda de sa Red Bull RB7 le long des 650 mètres de ligne droite qui rejoignent les ronds-points. Au deuxième tour, plusieurs vrilles effectuées par Pérez à bord de la voiture à chaque pas dans les ronds-points ont déclenché les cris des spectateurs.

Le Show Run s’est clôturé par un tour du pilote à pied, enveloppé dans un drapeau mexicain, entre les cris, les acclamations et les notes de « Cielito lindo » que chantait le mariachi.Sergio Pérez cherchera son cinquième podium de la saison dimanche à l’Autódromo Hermanos Rodríguez. Le « Tchèque » est quatrième au championnat des pilotes avec 150 points, 35 de moins que le Finlandais Valtteri Bottas de Mercedes, qui est troisième.

Alors … nous avons repris Mexico pic.twitter.com/kp1EOPrBj1 – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 4 novembre 2021