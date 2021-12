Checo Prez et Canelo lvarez, les athlètes les plus tweetés de 2021 au Mexique

Checo et Canelo, les plus tweetés de 2021. . | .

2021 touche à sa fin et le compte officiel de Twitter a révélé les athlètes les plus mentionnés au Mexique, où le football a cessé d’être le protagoniste et a cédé les deux premières places pour les sports mécaniques et la boxe.

Sergio ‘Checo’ Prez a pris la place d’honneur en devenant l’athlète le plus tweeté au Mexique après son arrivée chez Red Bull, écurie leader en Formule 1.

D’autre part, La deuxième place est revenue à Sal ‘Canelo’ lvarez, qui a marqué l’histoire et est devenu le premier boxeur mexicain et latino-américain à être le champion incontesté. en balayant la division des super-moyens.

Cette année, nous sommes ravis d’accueillir à nouveau des événements sportifs à grande échelle – et les Jeux olympiques ont été rois parmi tous. De plus, pour le Mexique, ce fut une année complète au cours de laquelle nous étions remplis de fierté pour nos athlètes. #SoloEnTwitterpic.twitter.com/3coP6YzDHl ? Twitter Mexique (@TwitterMexico) 9 décembre 2021