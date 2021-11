Cheech Marin sur le nouveau film ‘Nash Bridges’, Chances for Series Revival (Exclusif)

Cheech Marin a passé six saisons en tant que lieutenant Joe Dominguez dans la série policière de CBS Nash Bridges, aux côtés de Don Johnson. L’émission s’est déroulée de 1996 à 2001 et a été un grand succès auprès du public pour son mélange d’action et de comédie et, bien sûr, pour ses rôles charismatiques. Maintenant, deux décennies après leur départ au coucher du soleil dans le cabriolet Plymouth Barracuda de Nash de 1971, les gars sont de retour dans un nouveau film de renaissance qui, selon Marin, pourrait très facilement se transformer en une toute nouvelle série.

Dans une interview exclusive avec l’acteur et comédien légendaire, Marin a révélé « qu’il y a beaucoup de chances » que Nash Bridges puisse être relancé en tant que série, en supposant que le film est un succès auprès des fans. « Je pense qu’ils en parlent maintenant, et j’adorerais le faire », a-t-il partagé. Marin a ensuite avoué que travailler sur Nash Bridges était « facile dans le fait que j’aimais vraiment le faire, mais c’était un travail difficile. Vous êtes sur ce plateau toute la journée, tous les jours. » Il a également partagé qu’il est toujours reconnu comme Joe à ce jour. « Si vous obtenez quelque chose qui est diffusé chaque semaine pendant six ans et que c’est une émission à succès, vous obtiendrez beaucoup de reconnaissance pour cela », a-t-il déclaré. « C’était tout simplement génial. Les gens dans le public adorent ce personnage. »

Seul le meilleur peut vaincre le pire. 😎 Ce week-end de Thanksgiving, rejoignez Nash et Joe pour l’événement du film original #NashBridges, le 27 novembre à 9/8c ! pic.twitter.com/JAD0WEsjHJ – Réseau américain (@USA_Network) 18 novembre 2021

Marin a également offert une mise à jour sur Joe et Nash, partageant où les fans verront les deux hommes maintenant, 20 ans après avoir quitté la télévision. « Nash est toujours policier, en quelque sorte vers la fin de sa carrière. Et j’ai d’abord quitté la police, et j’ai un dispensaire que j’ai ouvert », a-t-il expliqué. « Je suis appelé pour consulter par Don sur cette affaire. Il a besoin de moi. Et donc, je reviens. » Quand il s’agit de Joe qui dirige un dispensaire de marijuana, Marin a admis que, autant qu’il aurait souhaité que ce soit son idée, c’était quelque chose que le scénariste Bill Chais avait développé. « Ils l’ont écrit pour moi. Il dit : ‘Tu auras un dispensaire.’ J’ai dit : « Eh bien, je pourrais probablement faire ça » », a plaisanté Marin.

Enfin, Marin a partagé que le projet de renaissance est quelque chose dont lui et Johnson ont parfois parlé au fil des ans, il a donc toujours eu l’impression que cela allait arriver tôt ou tard. Nous avons toujours su que nous allions travailler ensemble sur quelque chose à l’avenir », a-t-il dit, « parce que notre connexion était si forte, que pourquoi laisser cela se perdre ? » Les deux discutaient d’une « date de début », puis un jour, cela s’est manifesté. « Et voilà, la date de début arrive, et nous sommes allés à San Francisco et l’avons revécu. C’était merveilleux », a déclaré Marin. Le film de deux heures sur la renaissance de Nash Bridges sera diffusé samedi à 21 h HE, sur USA Network.