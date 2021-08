‘Cheese’, ‘Red Lights’ aux fans ont prédit ‘Dive into action’, toutes les chansons explorées

in

Prêt pour le dévoilement de la tracklist “No Easy” des Stray Kids ? Les mastodontes de la K-pop de quatrième génération taquinent davantage l’album le plus attendu de cette année, une piste à la fois. De ‘Cheese’, ‘Red Lights’ à ‘Wolf Gang’, un aperçu des morceaux qui pourraient se retrouver dans ‘No Easy’ à venir le 23 août.

Stray Kids a failli casser Internet avec l’annonce soudaine de la sortie de son prochain album “No Easy” le 23 août. Depuis lors, la centrale de K-pop a révélé deux morceaux et a laissé entendre un tas d’indices pour leurs prochaines chansons.

La tracklist “No Easy” de Stray Kids dévoilée

Stray Kids dévoile lentement la tracklist la plus attendue de l’année. Jusqu’à présent, le dévoilement de la tracklist nous a donné “Cheese” et “Red Lights”. Les fans pensent également que “Wolf Gang” et “Mixtape: OH” feront définitivement partie de la tracklist.

‘Fromage’

Fidèle à la basse lourde signature de Stray Kids, domination du genre électronique, ‘Cheese’ frappe fort. Sous prétexte de parler de la délicatesse, Stray Kids livre une chanson à clapet où les paroles disent : “Tu mords, mâche, goûte et apprécie/ Qu’est-ce qu’il y a ?/ Ne garde pas un visage impassible, souris comme une croûte de pizza / Fromage!”

‘Lumieres rouges’

Stray Kids a sorti son dernier titre ‘Red lights’ avec une courte vidéo de Hwang Hyunjin et Bang Chan. Le teaser sensuel intense a immédiatement envoyé Stays dans une frénésie.

La chanson est également similaire à leur précédent morceau « Drive », avaient théorisé les fans. Un fan de Stary Kids a déclaré : « tout le monde dit que la conduite et les feux rouges sont similaires, mais ce que j’aime c’est : Conduire : une chanson utilisant la conduite comme métaphore pour parler de sexe Red Lights : une chanson utilise le sexe comme métaphore pour parler des conflits intérieurs + les obsessions comme deux faces du moi intérieur !

tout le monde dit que la conduite et les feux rouges sont similaires mais ce que j’aime c’est : Drive : une chanson utilisant la conduite comme métaphore pour parler de sexe

Red Lights : une chanson utilise le sexe comme métaphore pour parler des conflits intérieurs + des obsessions comme des deux côtés du moi intérieur – malo🍀 (recommande à nouveau QOS) (@luabyuls) 5 août 2021

Les fans spéculent sur la liste des chansons et la chanson titre « plongez-vous dans l’action »

Alors que les fans de Stray Kids attendent que d’autres chansons sortent, voici à quoi ressemblent les prédictions de la tracklist. Un fan a commenté: “Jusqu’à présent, les morceaux qui figureront / pourraient figurer sur l’album NOEASY sont: 1) CHEESE 2) Red Lights / Compulsion 3) Surfin’ 4) Gone Away 5) Mixtape: OH 6) WOLFGANG. “

En spéculant davantage sur la chanson-titre, les fans ont discuté des mots que Felix a prononcés dans la vidéo « STEP OUT 2021 » de Stray Kids et répétés sur le teaser « No Easy ». Un fan a souligné: “Felix a dit” êtes-vous prêt à plonger dans l’action, ça va être des jours fantastiques “, je pense que la chanson titre est basée sur ces mots!”

Un autre fan s’est déclaré: “le prochain morceau dévoilé pour le retour de skz, c’est le duo Hyunchan du camp de la chanson!”

pour l’instant les morceaux qui seront/pourraient être sur l’album NOEASY sont :

1) FROMAGE

2) Feux rouges/Compulsion

3) Surfer

4) Parti

5) Mixage : OH

6) WOLFGANG (ot8 ??🙏) – ⌠Rin⌡ ♡ 🐿️ (@_sayuriin) 6 août 2021

Felix a dit ” es-tu prêt à plonger dans l’action, ça va être des jours fantastiques “, je pense que la chanson titre est basée sur ces mots — Tas⁷ 🍀🧀 | semi-ia (@hanijeoni) 1er août 2021

le prochain morceau dévoilé pour le retour de skz, c’est le duo hyunchan du camp de la chanson https://t.co/nKOCj25OmC – étoile 🐈‍⬛ 11 $ ◡̈ (@ctrIhwang) 5 août 2021

Jusqu’à présent, les prédictions suggèrent que la liste des chansons devrait baisser au cours des deux premières semaines d’août étant donné que ‘No Easy’ arrive le 23 août. Quelles sont vos spéculations sur la tracklist ? Dites-nous ci-dessous. Diffusez « OH » de Stray Kids ici.

