Chef d’armée en route pour l’Italie ; Inaugurer le monument aux morts situé dans la ville de Cassino

Le chef de l’armée indienne MM Naravane est actuellement en visite au Royaume-Uni et en Italie.

Pour renforcer davantage la coopération militaire avec les pays européens, le chef de l’armée indienne MM Naravane est actuellement en visite au Royaume-Uni et en Italie. Du Royaume-Uni, le chef de l’armée atteindra l’Italie le 7 juillet et, pendant son séjour de deux jours, il tiendra des réunions avec le chef d’état-major de la défense et le chef d’état-major de l’armée italienne.

Les discussions porteront sur l’approfondissement de la coopération en matière de défense avec l’Italie et l’inauguration du mémorial situé dans la célèbre ville de Cassino, à 140 km de Rome, et seront également informés par le centre d’excellence contre les IED de l’armée italienne. à Cecchignola, Rome.

Suite à la visite du Premier ministre italien Paolo Gentiloni en 2017, les relations de défense entre les deux pays ont été relancées en 2018, et la nation européenne souhaite être présente dans le secteur de la défense indienne.

Union européenne et Indo-Pacifique

Comme cela a été rapporté en avril dans Financial Express Online, le Conseil de l’Union européenne a déjà approuvé une stratégie de l’UE pour la coopération dans l’Indo-Pacifique. Et avait souligné son objectif de contribuer à la stabilité, à la sécurité, à la prospérité et au développement durable de la région.

La région indo-pacifique s’étend de la côte est de l’Afrique aux États insulaires du Pacifique. Dans un communiqué publié par l’UE plus tôt cette année, leur objectif à long terme est le respect du droit international, des droits de l’homme, de l’état de droit et, surtout, de la démocratie.

Le développement de partenariats dans les domaines de la sécurité et de la défense, de la sécurité maritime, des technologies émergentes, du terrorisme, des cyberactivités malveillantes ainsi que de la désinformation sont au cœur de la politique indo-pacifique de l’UE. En septembre, la Commission européenne publiera une communication conjointe sur la coopération au sein de l’Indo-Pacifique en septembre.

Dans ce contexte, la visite du chef de l’armée indienne en Italie est très importante.

Coopération de défense Inde-Italie

Les deux parties souhaitent étendre davantage leurs relations de défense grâce à une plus grande collaboration et coopération technologique, ainsi qu’au co-développement et à la coproduction. L’Italie a été présente dans la défense indienne dans divers secteurs dont l’avionique, les systèmes terrestres, les systèmes maritimes et les radars.

En savoir plus sur le monument aux morts inauguré par le chef de l’armée indienne

Ce mémorial de guerre situé dans la ville de Cassino a été construit pour rendre hommage à plus de 5000 soldats indiens. Ces soldats ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) en combattant les forces japonaises et allemandes.

Au cours de cette période, selon des rapports du domaine public, les quatrième, huitième et dixième divisions d’infanterie indiennes ont été envoyées. Elles faisaient partie de la bataille pour la capture du mont Cassino et de la campagne qui a suivi pour la rupture de la ligne gothique.

Soldats indiens en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale

En Italie, il existe de nombreux cimetières où sont enterrés les soldats indiens.

Peu de villes italiennes où les soldats indiens ont aidé à les libérer pendant la Seconde Guerre mondiale sont : Florence, Forli, Cesena, Luca, Pérouse, Saint-Marin, Ferrare et Bologne.

Croix de Victoria prestigieuse

La Croix de Victoria a été décernée à six soldats indiens qui faisaient partie des contingents alliés combattant pour la libération de l’Italie.

En savoir plus sur la libération de l’Italie

La campagne d’Italie de la Seconde Guerre mondiale est également connue dans les livres d’histoire sous le nom de Libération de l’Italie. Et de 1943 à 1945, cette campagne consistait en des opérations alliées et de l’Axe en Italie et dans ses environs.

Kaushik Roy dans son livre “L’armée indienne pendant la Seconde Guerre mondiale” que l’armée indienne était la plus grande force de volontaires pendant la Seconde Guerre mondiale, avec plus de 2,5 millions (plus de 20 lakh) d’Indiens participants.

Ils combattirent les puissances de l’Axe (Allemagne, Italie et Japon), au sein des Alliés. Et, en 1945, les Alliés avaient gagné, l’Italie avait été libérée, Adolf Hitler était mort et l’Inde avait à peine quelques années avant l’indépendance.

En juillet 1943, l’état-major interarmées des forces alliées (AFHQ) planifia et dirigea l’invasion de la Sicile ; cela a été suivi par l’invasion du continent italien en septembre et la campagne d’Italie jusqu’à la capitulation des forces armées allemandes en Italie en mai 1945.

L’invasion de la Sicile a conduit à l’effondrement du régime fasciste italien et la chute de Benito Mussolini en 1943 a été renversée et arrêtée.

