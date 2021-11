Le chef de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, a déclaré que les nouveaux paiements mensuels automatiques du crédit d’impôt pour enfants ne sont pas une étape vers un revenu de base universel.

« Je pense que la réponse est non en termes de [whether that is] une évolution vers un paiement plancher de revenu permanent ou important », a déclaré le démocrate du Maryland.

«Je ne pense pas que cela indique un pas vers ce qui est inévitablement une politique. C’est une étape pour s’assurer que les enfants et leurs familles disposent de ressources suffisantes pour élever des enfants en bonne santé, bien adaptés, etc. et devenir de très bons citoyens.

Certains progressistes ont appelé le gouvernement américain à promulguer une forme de revenu de base universel. L’ancien candidat démocrate à la présidentielle Andrew Yang a fait d’UBI un élément central de sa campagne en 2020, promettant d’offrir 1 000 $ par mois à chaque Américain, quel que soit son revenu.

Biden et les dirigeants démocrates du Congrès ont présenté les paiements anticipés du crédit d’impôt pour enfants comme un moyen de réduire la pauvreté et de stimuler l’économie.

Biden et les démocrates ont élargi le crédit d’impôt pour enfants dans le cadre du plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars et ont exigé pour la première fois que l’IRS envoie le crédit d’impôt aux familles qualifiées sous la forme de paiements mensuels automatiques. En vertu de la loi, les familles sans revenu ont droit pour la première fois à des crédits d’impôt par enfant figurant sur leur déclaration de revenus.

Selon l’IRS, « les paiements anticipés sont envoyés automatiquement aux personnes éligibles. Vous n’avez rien à faire si nous avons vos informations fiscales.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a qualifié les crédits d’impôt anticipés de paiements de relance économique.

Lien source