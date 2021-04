Chef de PME ESB: Les PME ne comprennent pas les avantages du financement par actions en raison d’un manque de littératie financière | Entrevue

“Au total, neuf startups ont été répertoriées sur la plate-forme BSE Startups.”

Crédit et financement pour les MPME: La plate-forme de cotation des petites entreprises ESB PME attendait le buzz boursier par excellence auquel on s’attendrait dans un pays comptant environ 6,33 crores de MPME. Au cours des neuf dernières années, 336 PME ont pu s’inscrire sur la plateforme avec une capitalisation boursière combinée de Rs 22 594 crore tandis que 99 d’entre elles ont pu migrer vers le tableau principal. Ensuite, il y a la plate-forme BSE Startups pour les startups à lister, même si beaucoup d’entre elles ont déjà changé ou cherchent à déplacer leur base à l’étranger pour des normes d’inscription plus faciles et un environnement réglementaire globalement favorable.Cependant, Ajay Thakur, responsable des PME et des startups BSE, Ajay Thakur est convaincu de tournant progressivement les deux plates-formes. «Je peux dire avec satisfaction aujourd’hui que la plate-forme PME est devenue la plate-forme la plus rentable pour les PME afin de lever des fonds et de créer de la visibilité», a déclaré Thakur dans une interaction avec Financial Express Online. Extraits édités ci-dessous:

336 PME cotées sur l’ESB PME depuis le lancement de cette dernière en mars 2012. Êtes-vous convaincu de la performance de la bourse à ce jour?

En Inde, la littératie financière est encore moindre et, par conséquent, la plupart des PME n’ont pas été en mesure de comprendre les avantages du financement par capitaux propres. En 2012, lors du lancement de la plateforme PME, la plupart des intermédiaires de marché n’étaient pas aussi à l’aise et les gens n’avaient pas confiance en son succès car nous avons le précédent de l’échec de l’OTCEI. OTCEI était également une bourse de PME avec des lignes directrices similaires à celles promulguées pour la plate-forme PME par SEBI en 2010. En outre, le concept de tenue de marché pendant trois ans et de souscription à 100% a été introduit, ce qui était une grande responsabilité sur les épaules des banquiers d’affaires. À cette époque, les banquiers d’affaires n’étaient pas préparés à ce nouveau concept. Donc, au départ, nous avons dû faire beaucoup d’efforts pour convaincre les banquiers d’affaires, mais lentement et progressivement, une nouvelle race de banquiers d’affaires a évolué et à partir de 2015, nous avons vu la plate-forme des PME monter en flèche grâce à laquelle ces banquiers d’affaires ont commencé à inscrire les PME sur la liste.

Donc, beaucoup de travail a dû être impliqué pour arriver même au niveau actuel? Aussi, comment a-t-il fait face aux vents contraires de Covid?

Je peux dire avec satisfaction aujourd’hui que la plate-forme PME est devenue la plate-forme la plus rentable permettant aux PME de lever des fonds et de créer de la visibilité. C’est grâce à nos efforts constants que BSE PME est devenue la plus grande plateforme de PME en Inde. Les entreprises sont répertoriées dans 17 secteurs et ont levé près de 3 500 crores de roupies sur les marchés des capitaux à la fois par le biais de l’introduction en bourse et par la suite. Donc, dans l’ensemble, le voyage a été très excitant. Ces PME au fil des ans ont créé une capitalisation boursière de plus de Rs 22 000 crores. Oui, bien sûr, nous avons déployé beaucoup d’efforts pour garantir le succès de la plateforme PME. Nous avons organisé près de 2 200 séminaires à travers le pays au cours des sept dernières années. Même pendant cette pandémie, nous avons organisé 150 webinaires pour sensibiliser les PME aux avantages du financement par actions et de la cotation. L’année dernière également en raison de nos efforts persistants, nous avons vu une entreprise répertoriée chaque mois et dans le segment des startups, nous avons vu la liste de quatre startups. J’ai le plaisir de vous informer que BSE PME est devenue la première plateforme PME où 400 prospectus ont été déposés par des PME. Il y a encore suffisamment d’entreprises dans le pipeline.

Quels sont les secteurs qui intéressent les investisseurs?

La plupart des PME de tous les secteurs ont manifesté un vif intérêt à exploiter le marché pour lever des fonds propres pour leurs Capex ou leurs besoins en fonds de roulement. Les investisseurs recherchent toujours une entreprise ayant un bilan sain, une transparence et une activité évolutive. En outre, ils aiment l’entreprise où il existe un modèle commercial unique. À l’avenir, je suis convaincu que les investisseurs s’intéresseront à des secteurs tels que la santé, la pharmacie, les produits de grande consommation, les métaux, l’informatique, l’infrastructure informatique, la chaîne de vente au détail et le conseil. Nous avons vu un bon développement dans ces espaces.

Y a-t-il un relâchement de la conformité pour les MPME au conseil d’administration des PME et pour celles qui souhaitent passer au conseil d’administration principal? De plus, des mesures induites par Covid ont-elles été mises en place pour attirer les entités?

En fait, avant d’élaborer les lignes directrices, SEBI a mené de nombreuses délibérations avec toutes les parties prenantes. Il a toujours été convenu qu’il devrait y avoir des exigences de conformité rentables et assouplies sur la plate-forme PME par rapport au conseil principal. Par conséquent, les dispositions du Conseil des PME ont assoupli les lignes directrices et les exigences de conformité afin que les PME puissent facilement se conformer à la charge très faible. Par exemple, sur la plateforme PME, il y a une obligation de dépôt des résultats semestriels et du schéma de l’actionnariat. Ils ne sont pas non plus tenus de publier leurs résultats dans le journal. En ce qui concerne la migration vers le conseil principal, la valeur nominale du capital de la société doit être supérieure à 10 crore Rs et la capitalisation boursière doit être supérieure à 25 crore Rs. En outre, la société doit obtenir l’approbation des deux tiers des non-promoteurs pour la migration vers le conseil d’administration principal.

De plus, pendant la pandémie, les MPME ont été les plus touchées. Pour aider de plus en plus de PME à accéder au marché des capitaux, nous avons pris une décision proactive et assoupli nos critères d’éligibilité à la cotation. Nous avons assoupli l’exigence de deux ans de profit sur les trois dernières années au bénéfice d’exploitation dans l’une quelconque des trois dernières années et réduit l’exigence de l’actif corporel net de Rs 3 crores à Rs 1,5 crores. Nous avons encore réduit de 20% les frais de cotation des sociétés inscrites sur la plateforme PME.

Il y a aussi l’échange de startups BSE. Cela a-t-il été plus difficile pour vous d’attirer des startups alors que la plupart d’entre elles semblent adorées par le financement du capital-risque?

L’Inde est la troisième destination des startups. Environ 41 000 startups sont enregistrées auprès du DPIIT. Quelques-unes des startups obtiennent un financement par actions via un ange ou des investisseurs en capital-risque et en capital-investissement, cependant, beaucoup n’ont pas accès au financement par actions. Afin de permettre à ces startups d’accéder à la voie alternative de financement, la première plate-forme de démarrage en Inde a été lancée le 22 décembre 2018 et, en août 2019, deux startups ont été répertoriées. Au cours de la dernière année et demie, sept autres startups ont été répertoriées. Il y en a d’autres dans le pipeline pour déposer leur prospectus sur notre plateforme de démarrage. Donc, dans l’ensemble, ici aussi, les progrès sont bons. Mais avec les perturbations dues à la pandémie, les gens se débattent, il peut donc y avoir un peu de retard, mais une fois les choses réglées, je peux voir de plus en plus de startups arriver, déposer des prospectus et être répertoriées.

Jusqu’à présent, quel a été l’impact de Covid sur les listes de PME?

La préparation du prospectus nécessite beaucoup de diligence raisonnable et de paperasse de la part du banquier d’affaires. C’est le devoir légal des banquiers d’affaires et des promoteurs de donner une divulgation complète. Ces choses prennent du temps. Toutes les exigences en matière de documentation et de paperasse concernant les PME et le conseil principal sont les mêmes en ce qui concerne la rédaction du prospectus. L’année dernière, nous avons connu un blocage qui a ralenti la progression et avec la deuxième vague de Covid, nous subissons à nouveau d’énormes perturbations qui vont à nouveau ralentir le dépôt du prospectus. Cependant, il y a déjà un intérêt pour les PME à être cotées et les banquiers d’affaires veulent également amener de plus en plus d’entreprises sur la plateforme des PME.

Pour accélérer le processus d’inscription à l’éclosion de la deuxième vague de Covid, nous avons assoupli la vérification physique par le responsable de l’ESB des locaux officiels de l’entreprise et de l’usine jusqu’au 31 mai 2021. Il est maintenant du devoir des promoteurs et des banquiers marchands d’envoyer le clip vidéo de l’usine et des locaux officiels et les pièces justificatives authentifiées par le banquier d’affaires et le commissaire aux comptes.

Il est prévu de mettre en place un fonds de fonds de 10 000 crores de roupies par lequel jusqu’à 15 pour cent du montant levé par les MPME notées AAA sur le marché des capitaux sera apporté par le gouvernement sous forme de fonds propres. Tes pensées.

Pour la première fois dans l’histoire de l’Inde, j’ai vu que le gouvernement se concentre sur les fonds d’actions pour la croissance des PME. Ainsi, le gouvernement a créé un fonds de fonds dans lequel le gouvernement mettra 10 000 crores de Rs qui seront davantage exploités à hauteur de 50 000 crores de Rs. Le ministère des MPME travaille avec diverses parties prenantes pour la mise en œuvre rapide des fonds. Je suis convaincu que cela donnera beaucoup d’impulsion aux PME dans leur croissance. Plus tôt le fonds sera créé, mieux ce sera pour les PME, qui bénéficieront d’un financement par actions via ce fonds, de se développer davantage.

Avez-vous redéfini vos attentes pour l’année en cours alors que nous voyons Covid submerger le pays?

Nous avons reçu 25 prospectus l’an dernier. Jusqu’à il y a quelques jours, avec la croissance de l’économie soutenue par l’augmentation des chiffres de la TPS, nous nous attendions à recevoir 50 prospectus au cours de cet exercice. Cependant, avec la deuxième vague de Covid accompagnée de verrouillages, nous sommes d’avis que le processus pourrait être ralenti. Pourtant, je suis sûr que même dans de telles circonstances, nous obtiendrons au moins 35 prospectus sur notre plateforme PME. Il est nécessaire de créer un grand nombre de fonds d’investissement alternatifs (FIA) capables d’investir dans le capital des PME en cours de cotation. Pour attirer les investissements dans les PME, le gouvernement peut formuler certaines politiques pour inciter les investisseurs à long terme sous forme d’avantages fiscaux.

