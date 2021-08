Chef de police adjoint en charge du renseignement avant que la violation du Capitole ne reprenne son poste .

in

Le responsable de la police du Capitole des États-Unis responsable des opérations de renseignement de la force lors de la violation du Capitole du 6 janvier est de retour à son poste.

Yogananda Pittman, qui a été élevé au poste de chef par intérim à la suite de la démission forcée du chef de l’époque, Steven Sund, a été écarté pour le poste permanent. Au lieu de cela, elle a été replacée en charge de la supervision des officiers qui protègent les principaux dirigeants du Congrès, en tant que chef de police adjoint.

Le retour de Pittman à son rôle de renseignement est notable, compte tenu des démissions qui ont suivi le 6 janvier. Sund, le seul autre chef de police adjoint, et les sergents d’armes de la Chambre et du Sénat ont tous démissionné. Les officiers de base de la force ont toujours des questions sur les échecs du renseignement et du leadership qui ont conduit à une force débordée le jour du 6 janvier.

La force se prépare actuellement pour un rassemblement prévu le 18 septembre à côté du Capitole qui soutiendra ceux qui sont actuellement poursuivis pour avoir participé à l’incident initial du 6 janvier. Le rassemblement “Justice pour J6” est prévu comme une manifestation pacifique, bien que les officiers craignent que, comme la dernière fois, cela puisse dégénérer en un événement violent.

