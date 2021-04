Telemundo Chelly Cantú est le premier vainqueur d’Exatlon USA, et est également journaliste pour la cinquième saison.

Chaque vainqueur des différentes saisons d’Exatlon United States, devient une star qui brille de sa propre lumière une fois qu’il a terminé son temps dans la compétition, mais des opportunités infinies s’ouvrent après avoir triomphé dans l’un des programmes les plus regardés de la télévision de langue espagnole en les États Unis.

C’est le cas de la première lauréate du programme de compétition, Chelly Cantú, qui a marqué l’histoire non seulement en étant la première lauréate de l’édition américaine, mais aussi la première femme à remporter le titre dans la compétition mondiale.

L’ancienne gymnaste olympique a porté très haut le drapeau de son Mexique natal aux Jeux olympiques de 2008 à Pékin et depuis la quatrième saison d’Exatlon United States, elle est devenue la commentatrice vedette du programme, en adoptant une vision très précise et précise de la compétition. chacun des entretiens qu’il mène avec chaque participant.

Chelly Cantú a revécu ses moments dans EXATLON USA

Récemment, à partir des arènes qu’elle a tant parcourues en République dominicaine, Chelly Cantú a profité du moment pour faire une démonstration de la façon dont son objectif va, et ainsi se souvenir de l’époque où elle était une autre participante essayant de remporter la gloire dans le soi-disant « concurrence la plus féroce au monde. planète ».

«De ces moments où ils m’ont laissé m’entraîner une seconde 💪🏽😎 Les cerceaux se sont succédés, mais ils ont coupé la vidéo 😢 Je dois continuer à pratiquer…. Vous ne savez jamais quel destin vous préparera 🤩 » Chelly Cantú a déclaré dans le texte qui accompagne la photo.

« Vous ne savez jamais quel sort vous préparera » … Que voulait dire Chelly Cantú? Rappelons-nous que la talentueuse Mexicaine de son temps à travers la première saison de la compétition, depuis le début était l’un des favoris, et sa grande finale avec le soldat Kenny Ochoa, est celle dont on se souvient aujourd’hui, parmi l’une des plus excitantes. moments de la compétition.

Réseaux sociaux très actifs

Chelly Cantú sur son profil Instagram profite de partager toutes ses expériences couvrant la cinquième saison d’Exatlon United States, sa routine d’exercice quotidienne pour partager sa silhouette enviable, certaines derrière les caméras de la compétition, et même s’amuser à enregistrer des vidéos amusantes pour le TikTok plate-forme, et aussi en plaisantant avec l’hôte du concours, Frederik Oldenburg.

Récemment, Chelly a également montré à ses adeptes un beau chaton qui est devenu son nouvel animal de compagnie en République dominicaine et a avoué que la petite fille était non seulement absolument adorable mais aussi très coquine et promettait de donner beaucoup de maux de tête à l’athlète et au présentateur.

Dans ses entretiens avec chaque participant, Chelly Cantú insiste non seulement pour connaître leurs impressions de chaque passage, mais fournit également ses précieux conseils et fournit des détails importants qui ne peuvent être connus que par quelqu’un qui a déjà vécu toute l’excitation et l’adrénaline que seul chacun parmi eux, les participants qui sont allés à Exatlon Etats-Unis, avec le rêve d’aller très loin en tant qu’athlète, mais aussi en tant qu’être humain.

