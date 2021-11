Chelly Cantú allume les filets en posant en bikini et demande la présence d’un homme

.

Marisela « Chelly » Cantú a téléchargé une photo sur son compte Instagram et a immédiatement suscité l’intérêt de ses abonnés. La gagnante de la première saison de l’émission de téléréalité Telemundo, Exatlon, a exprimé son besoin de profiter de la plage avec quelqu’un de très spécial.

« J’ai besoin d’une petite plage avec toi @ luis.tuzo. Qui emmèneriez-vous à la plage ? », a-t-il écrit à côté d’une photo du souvenir qu’il a téléchargée où il pose en bikini. Dans la même publication, il a également mis en ligne une vidéo. Les deux éléments audiovisuels ont déchaîné l’admiration de ses plus de 274 000 abonnés, générant 5 500 likes et divers commentaires.

« OMG Waooo un corps superbe, super spectaculaire digne de félicitations », « Maman riche, quelle belle silhouette, tu es magnifique », « Quel bel abdomen », « Corps sculptural, wow, impressionnant », étaient quelques-uns des commentaires générés par la parution.

La Mexicaine de 31 ans faisait référence à son mari, l’entraîneur Luis Tuzo, avec qui elle est en couple depuis plus de dix ans. Dans une publication récente de l’athlète, il a révélé que cette année avait été difficile pour les deux en tant que couple, mais a clairement indiqué qu’il souhaitait passer le reste de sa vie avec l’athlète.

« Sans aucun doute, cette année a été une année de hauts et de bas, de situations extrêmement heureuses, mais aussi très tristes. Une année difficile où la vie et certaines circonstances nous mettent à rude épreuve en couple », a écrit Tuzo, puis déchaîner l’amour intense qu’il éprouve pour Chelly.

«Aujourd’hui, je veux remercier Dieu de nous avoir fait coïncider et de nous avoir rejoints dans le mariage. Aujourd’hui, je vérifie que les réalisations et les triomphes de chacun appartiennent aux deux. Que les trébuchements, les erreurs et les peines que nous combattrons toujours ensemble. Aujourd’hui, je sais sans aucun doute qu’ensemble nous sommes plus forts et nous avancerons toujours. Aujourd’hui, je veux te dire que je t’aime plus que jamais et que tu es sans aucun doute la meilleure et la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Aujourd’hui, je veux réaffirmer mon engagement envers vous, que je serai dans les bons et les mauvais moments, que vous ne douterez jamais de mon amour et de mon affection. Je veux que vous gardiez toujours à l’esprit que je serai là pour vous à tout moment. Ces fins à vos côtés que nous avons enfin pu partager et apprécier ont vraiment été les meilleures que nous ayons jamais eues », a-t-il ajouté.

L’athlète a terminé en demandant des bénédictions pour leur union et a continué à féliciter sa femme. « Je veux demander à Dieu de continuer à vous bénir de santé, de sagesse et de toujours vous protéger. Aujourd’hui, je veux vous dire que je remplirai toujours notre phrase : « Toujours à vos côtés ». Je t’aime car tu n’as pas d’idée et cela nous fait avoir la plénitude. Vive notre amour et notre affection ! Que notre mariage soit le plus beau de la planète. Vous êtes ma plus grande admiration, motivation et vous êtes vraiment la plus belle chose sur terre. Merci d’exister simplement », a conclu le message romantique.

