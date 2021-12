Exatlon États-Unis Chelly Cantú parle de son mariage

Chelly Cantú est sans aucun doute une femme épanouie dans différents aspects de sa vie, et au-delà de son rôle d’athlète et de championne de la première saison d’EXATLON États-Unis, son mariage avec l’entraîneur personnel Luis Tuzo est l’une de ses plus grandes fiertés.

La belle mexicaine partage constamment des photos à côté du propriétaire de son cœur, et cette fois elle a posté une belle image avec Tuzo sur son Instagram, avec laquelle elle en a profité pour envoyer un message sur son mariage.

La championne olympique de Pékin a publié un cliché dans lequel elle était très souriante à côté de son beau, où elle a révélé une merveilleuse astuce pour la réussite d’un mariage : toujours soutenir son partenaire y compris suando pour certaines raisons, ils ne peuvent pas être ensemble.

« Avec distance ou sans distance, je suis avec vous partout où je vais », a déclaré l’athlète, dédiant quelques belles paroles à son mari, avec lesquelles elle a également demandé de la sagesse pour mener son mariage loin. « Que Dieu continue de m’apprendre à t’aimer davantage chaque jour, que la vie nous donne ce que nous méritons et que je suis toujours sur le point de t’aimer dans toutes tes présentations…. je t’aime ma vie! ».

Dans son article, Chelly souhaitait également que ses abonnés mariés partagent des conseils pour ceux qui sont sur le point de marcher dans l’allée, ainsi que celui qu’elle a révélé.

« Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui se marie ? #couplegoals #marriage #blessed #happiness #chellytuzo », a ajouté le co-animateur d’EXATLON États-Unis.

Les commentaires ne se sont pas fait attendre, et après son « post », les fans de la Mexicaine se sont précipités pour exprimer toutes sortes de compliments et de bénédictions pour son beau mariage avec Luis Tuzo.

« 😍Quel beau couple 😍🙏🏻🙏🏻 », « J’adore la façon dont ils poursuivent leurs rêves ensemble ! ❤️🔥 « et » Pas de problème qu’ils traversent, c’est plus grand que l’amour qu’ils ont 🙌 ce conseil m’a été donné par ma grand-mère et ça m’a beaucoup servi 👏👏 « , étaient quelques-uns des messages des fans de Chelly.

« Bénédictions beau couple. L’amour éternel cultivé chaque jour dans le respect, la communication, la compréhension, le soutien, de simples détails de complicité. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ », a ajouté un autre fan.

Il y a quelques mois, Chelly a également dédié de belles phrases à son mari, où elle a réaffirmé le bonheur qu’elle a ressenti à ses côtés depuis plus de 10 ans qu’ils sont ensemble et l’admiration qu’il professe pour lui.

« Je suis extrêmement fier de vous, de votre discipline, de votre persévérance et de votre dévouement à ce que vous aimez. Je sais que vous réaliserez ce que vous proposez. Félicitations d’être un exemple pour les autres, de continuer à récolter les fruits de qui vous êtes et pas seulement dans cet environnement, mais en tant que fils, ami, mari, etc », a déclaré l’athlète. « Dieu continue de vous donner la santé, les joies, le travail, les objectifs et les rêves, je continuerai à vous soutenir, à me battre avec vous pour réaliser nos rêves. Continuer à travailler dur pour nos objectifs et nos rêves de vivre une vie incroyable. Je t’aime! Merci de vouloir vivre ta vie à mes côtés et de vouloir tout apprendre ensemble, dans la santé et la maladie, dans la pauvreté et la richesse ; Et tout le reste. Toujours à tes côtés!!! ».

