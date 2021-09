Chelly Cantú parle d’un nouveau concours après Exatlon

in

Exatlon États-Unis / Instagram Chelly Cantú

Chelly Cantú a non seulement été la gagnante de la première saison d’EXATLON États-Unis, mais elle est également devenue un emblème en matière de “fitness”.

Et cette fois, l’ex-champion et ex-pilote d’EXATLON invite ses fidèles fans à participer à un concours pour vivre une expérience de luxe avec l’une des plus célèbres marques d’articles de sport, qui présente également des routines d’exercices.

L’ancienne gymnaste olympique a posté sur son compte Instagram un message faisant la promotion d’un événement qui portera la signature “Under Amour” dans la capitale mexicaine le week-end prochain. La meilleure chose est que toutes les parties intéressées peuvent participer.

Dans sa publication, Chelly a expliqué que pour gagner le prix offert, ceux qui s’inscrivent doivent faire une vidéo dans laquelle ils montrent une routine d’exercice exigeante, puis la partager via les réseaux Under Amour et elle-même.

“Gagnez un pass pour aller à l’Expérience VIP de @underarmourlatam ce 19 septembre dans le CdMx”, a commenté la Mexicaine dans son message, où elle expliquait pas à pas les exercices que les participants devaient suivre”.

“1. Regardez cette routine, la première moitié est pratiquement le défi, la seconde moitié je l’ai répétée juste pour que vous la voyiez sous un autre angle. 2. Reproduisez-le (aussi similaire que possible) et téléchargez-le dans vos histoires, en me taguant ainsi que @underarmourlatam. 3. Commentez dans cet article pourquoi vous souhaitez faire partie de l’expérience VIP UnderArmour. Bonne chance à vous tous 🤩 », a déclaré l’ancien champion EXATLON.

L’appel de Chelly Cantú a tellement ému ses fans, qui ont immédiatement indiqué les raisons pour lesquelles ils aimeraient gagner le concours.

« J’aimerais pouvoir assister à l’expérience VIP parce que j’aime UnderArmour et m’entraîner, ainsi que l’opportunité de m’entraîner avec des ambassadrices et des femmes incroyables. L’ambiance avec des filles pures est toujours une chose merveilleuse et avec de pures bonnes vibrations🔥💜 », a déclaré un fan du Mexicain.

“J’adorerais faire partie de l’expérience VIP UnderArmour pour pouvoir partager la beauté du sport avec des femmes incroyables et puissantes💜”, a commenté une autre, tandis qu’une autre mentionnait : “J’adorerais faire partie de cette expérience car j’aime activité physique, ce serait formidable de pouvoir coexister par l’exercice avec des athlètes de la famille Under Armour ».

Dans une autre vidéo de Chelly, l’athlète a également partagé une routine supplémentaire pour que ses fans restent en forme.

« C’est ainsi que nous avons commencé la journée ! Avec toute l’attitude comme toujours. Avez-vous déjà exercé? 🙋🏽‍♀️ #workoutchallenge #fitness #underarmour #latina #strongwomen #mexicana », a commenté l’athlète de haut niveau.

