Chelly Cantú présente son bébé

Exatlon États-Unis / Instagram Chelly Cantú a présenté un nouveau membre de sa famille

Chelly Cantú est l’une des personnalités les plus célèbres d’EXATLON, et après le point culminant de la cinquième saison de l’émission de téléréalité Telemundo, la co-animatrice utilise ses réseaux sociaux pour rester en contact avec ses fidèles abonnés, qui découvrent ainsi ce que se passe dans la vie du gentil mexicain.

Et cette fois, l’athlète de haut niveau, qui a fait une belle maison avec l’entraîneur personnel Luis Tuzo, a montré que la famille s’est agrandie.

La gagnante de la première saison d’EXATLON, a utilisé son compte Instagram pour montrer sa nouvelle fille, une belle blonde poilue, dont elle est super amoureuse.

Chelly, qui est une fidèle amoureuse des animaux, a présenté sa nouvelle « bébé fille », un magnifique animal de compagnie qui rappelle le célèbre chaton Garfield des dessins animés.

L’athlète a posté une vidéo de style “selfie” sur son réseau social, dans laquelle elle apparaît posant avec une grande grâce, tout en portant sa petite fille dans ses bras, qui a également rejoint l’action, regardant d’avant en arrière.

« À quoi pense Güera ? Je répondrai aux plus créatives », était le commentaire avec lequel Chelly accompagnait la publication, où elle révélait le nom de son chaton. “#Felizdia #happyfriday #catlover #cat #catmom #friday #happylife”.

Immédiatement, les fans de l’athlète mexicain ont sauté avec toutes sortes de messages touchants lorsqu’ils ont rencontré le nouveau membre de la famille Cantú-Tuzo, et plus d’un a été choqué d’apprendre que le nouveau membre est rentré à la maison.

« Je savais que là où 2 mangent 3, mais maintenant il y en a 4 ? 🐕🐈🐈‍⬛🐈 😮 », a déclaré un adepte de Chelly, faisant référence au fait que la belle maison de Chelly et Tuzo comprend également Doc et un autre chaton.

“Ayyy comme c’est mignon ce chaton !!!; Je l’aime ️🙏🌹 »,« ahaha, regarde-le poser, on dirait qu’il sait déjà que sa photo va être prise haha ​​» et« oh non, comment est-ce que je sors en courant, je ne veux plus de selfies !!!! (avec une voix de chat) » étaient quelques-uns des messages qui ont déclenché la publication de Chelly.

Il y a quelques semaines, Chelly posait fièrement son autre petit garçon, un magnifique canidé.

« Bonne journée mondiale à notre meilleur ami, avec qui nous rions, pleurons, parlons et plus encore !; Merci Doc d’être ce magnifique petit ange que Dieu nous a envoyé pour prendre soin de nous. Nous vous aimons tellement 🥰 », avait alors commenté le lauréat EXATLON.

Regardez la vidéo du nouveau bébé de Chelly Cantú et dites-nous ce que vous en pensez.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires