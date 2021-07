Telemundo Chelly Cantu

Au cours des cinq saisons de la réalité sportive de Telemundo, Exatlon États-Unis, il y a eu différents visages qui au fil du temps sont devenus des emblèmes de la compétition féroce, soit en raison de leurs compétences sportives, de leur personnalité ou aussi de leurs réalisations et de leur histoire au sein du soi-disant ” La concurrence la plus féroce de la planète ». C’est le cas de sa première gagnante, Chelly Cantú, qui a appartenu dès la première saison au Team Famosos et est entrée dans l’histoire en devenant la première femme à remporter un Exatlon au monde. Après Cantú, d’autres noms ont été ajoutés à la liste honorable, mais elle occupera toujours la première place.

Athlète et commentateur sportif

Après son triomphe à Exatlon États-Unis, Chelly Cantú a été pendant une courte période hors de la vue du public, et au cours de cette étape, elle s’est concentrée sur la préparation de son travail de commentatrice sportive, un rôle qui lui va très bien, car qui mieux qu’elle pour donner une opinion précise et précise de ce que font les différents athlètes dans les disciplines que Chelly gère et où il a excellé avec grand succès.

Pour cette raison, et depuis la quatrième saison, Chelly Cantú est devenue la journaliste et commentatrice vedette d’Exatlon États-Unis, en sachant un peu plus sur chaque athlète, en comprenant leurs forces et leurs faiblesses, et en examinant de près les circuits qu’elle a à son époque. traversé, et il conduit très bien.

Mais bien sûr, parallèlement à cela, Chelly Cantú mène une vie de famille tranquille avec son mari, l’entraîneur personnel Luis Tuzo, et tous deux ont une salle de sport où ils proposent des cours dans différentes disciplines.

Chelly Cantú se souvient de quelqu’un de spécial dans une publication Instagram

Mais cette fois, il ne s’agit pas de son mari Luis, que l’on voit fréquemment dans les images que partage Chelly. Il s’agit, à l’occasion de la Journée mondiale du chien, de leur animal de compagnie Doc, un magnifique Boxer, qui accompagne le couple depuis plusieurs années.

« Bonne journée mondiale à notre meilleur ami, avec qui nous rions, pleurons, parlons et plus encore ! Merci Doc d’être ce magnifique petit ange que Dieu nous a envoyé pour prendre soin de nous. On t’aime tellement 🥰”

Selon le journal La Vanguardia, cet anniversaire mondial a été créé en 2004, en raison de l’immense importance de ces animaux dans la vie quotidienne de nombreuses personnes. Maintenant, l’objectif de la Journée mondiale du chien n’est pas seulement de nous rappeler l’un de nos meilleurs amis d’enfance et peut-être notre meilleur ami actuel.

La célébration de cette date vise à sensibiliser le public au nombre immense de chiens abandonnés à leur sort, et à son tour rappeler à tous ces chiens qui attendent qu’une famille les adopte dans un chenil ou un refuge afin de trouver un nouveau une maison pour toujours où ils peuvent, de la même manière, donner de l’amour et être aimés tout comme « Doc », le mignon petit chien de Chelly et Luis.

