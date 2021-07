Chelly Cantú vante la beauté et la mode à EXATLON

Telemundo Chelly Cantu

Chelly Cantú est l’une des protagonistes les plus appréciées d’EXATLON États-Unis depuis le début de l’émission, non seulement parce qu’elle a remporté la première saison de l’émission de téléréalité Telemundo, mais parce qu’elle continue d’être l’un des visages du célèbre programme.

En plus du bon travail qu’elle fait en tant que journaliste pour la soi-disant « concurrence la plus féroce sur la planète », qui dans sa cinquième saison a vu la férocité à tous les niveaux, la Mexicaine de 30 ans attire toujours l’attention à cause d’elle. beauté.

Et cette fois, l’ancienne gymnaste olympique a posté une photographie prise au milieu des terrains d’EXATLON, qui a fait beaucoup parler, car elle y affichait de manière très équilibrée sa silhouette parfaite et enviée, ainsi que son bon goût pour mode.

Marisella Cantú a partagé la photo saisissante, dans laquelle elle a révélé son abdomen ultra-tonique, d’où ressortent ses abdos en acier, vêtue d’un pantalon couleur sable, qu’elle a judicieusement associé à une chemise à imprimé multicolore unidirectionnel et à la coupe asymétrique.

Le beau et désormais célèbre sourire de Chelly a servi de gâteau à l’image commentée, qui a également été partagée par le compte officiel d’EXATLON États-Unis sur Instagram, où les commentaires et les éloges ont commencé à déborder.

« Prêt pour une journée de plus sur l’incroyable circuit Amphibie 🤩 ? Qu’avez-vous le plus aimé dans ce nouveau circuit ? Je les ai lus Style👚 @karlabstyle », étaient les phrases avec lesquelles Chelly Cantú a accompagné sa publication.

Dans son message avec la photo de Cantú, Telemundo a également fait référence au test amphibie et a souligné que nous sommes déjà dans la « dernière ligne droite de la semaine 25 à # ExatlonEEUU.🏁 ».

“Aww @chellycantu toujours magnifique❤️ La compétition sur les circuits de #teamchelly me manque”, “Très douce et sympathique chelly, “, “Très bon pilote, le meilleur jusqu’à présent 👏👏👏” et “CHELYYY💃BELLAAA” , étaient quelques-uns des commentaires que les fans d’EXATLON ont exprimés envers l’ancienne athlète, montrant qu’ils sont amoureux de son physique et de sa personnalité bouleversante.

D’autres ont applaudi la garde-robe de la fille. “J’adore ta chemise”, “Bonjour Chelly si belle que tu as l’air avec tout le respect” et “J’ai adoré ta tenue @chellycantu”, ont déclaré d’autres admirateurs du Mexicain.

Telemundo a également partagé une autre vidéo frappante, dans laquelle Chelly est vue dans toute sa splendeur, annonçant les détails des coulisses de la compétition.

« Vous n’avez jamais regardé une vitesse comme celle-ci sur les circuits. Découvrez CE QUI N’A PAS ÉTÉ VU cette semaine avec Chelly et ressentez l’adrénaline », a déclaré EXATLON sur son Instagram. “Regardez la vidéo complète sur Telemundo.com/Exatlon ou sur l’application Telemundo.”

