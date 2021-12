Chelsea a conclu un accord avec Jules Kounde alors que le transfert attend les frais

Chelsea a déjà un accord en place pour signer une grande star en 2022, selon un journaliste.

Les Blues ont pris du retard sur Man City et Liverpool dans la course au titre de Premier League après avoir perdu des points contre West Ham, Everton et Wolves. Mais ils ont une opportunité de gagner de l’argenterie fin février après leur avancement dans les demi-finales de la Coupe Carabao.

La victoire 2-0 en quart de finale contre Brentford leur a permis d’affronter leurs rivaux londoniens Tottenham.

Chelsea a déjà remporté la Ligue des champions et la Super Coupe d’Europe sous la direction de Thomas Tuchel. En conséquence, ils auront une certaine confiance en remportant la Coupe de la Ligue pour la sixième fois de leur histoire.

Chelsea surveillerait soi-disant un certain nombre de joueurs vedettes avant l’été prochain. Ce sont des admirateurs du milieu de terrain français Aurélien Tchouameni, qui semble destiné à quitter Monaco en 2022.

90 min prétend que Chelsea est se prépare à entrer en discussion avec Monaco et l’agent du joueur alors qu’ils cherchent à remplacer Saul Niguez. Le prêteur sera renvoyé à l’Atletico après une période difficile dans l’ouest de Londres.

L’équipe de Tuchel cherche également à renforcer sa défense dans un contexte d’incertitude quant à l’avenir d’Antonio Rudiger.

Ils sont en lice pour signer Jules Kounde de Séville, et le gourou des transferts Duncan Castles pense qu’un accord est déjà en place avec le joueur de 23 ans. Il a déclaré sur le podcast The Transfer Window (via Express) : « Chelsea continue de le poursuivre.

« Ils ont continué à indiquer clairement qu’ils voulaient l’amener en Premier League et qu’ils étaient intéressés à le faire en janvier.

« Évidemment, les conditions financières restent bonnes, elles ont été acceptées en été. »

Castles pense que Kounde attend de voir si Chelsea atteindra le prix demandé par Séville. Ils étaient loin des 68 millions de livres sterling que Séville voulait pendant l’été.

Kylian Mbappe surprise: l’attaquant devrait désormais rester au PSG dans un énorme demi-tour

Le plan de sauvegarde de Chelsea émerge

Si Chelsea n’est pas en mesure d’atterrir à Kounde, ils pourraient alors déménager pour Presnel Kimpembe du PSG.

Le Sun, qui cite le média français L’Equipe, affirme que Tuchel prépare une offensive de charme sur la star. Ils ont travaillé ensemble pendant le passage de Tuchel au Parc des Princes.

Kimpembe est heureux dans la capitale française, et a même reçu le brassard à plusieurs reprises.

Mais il est ouvert à un nouveau défi ailleurs et voit la Premier League comme une excellente option.

La valeur de Kimpembe s’élève à 36 millions de livres sterling sur transfermarkt, bien que cela coûterait probablement beaucoup plus cher à Chelsea que cela pour l’obtenir.

