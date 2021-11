Chelsea a déclaré que la nomination de Lampard éviterait à Tuchel de balancer la hache

La nomination potentielle de Frank Lampard à Norwich sera très bénéfique pour Chelsea et évitera à Thomas Tuchel de prendre une décision de transfert difficile, selon Jack Wilshere.

La légende de Chelsea Lampard est sur le point de revenir à la direction de Norwich City. Les Canaries ont relevé Daniel Farke de ses fonctions le week-end dernier malgré leur première victoire dans la campagne contre Brentford. De toute évidence, la décision avait été prise avant leur victoire 2-1.

Bien que la décision n’ait pas encore été officiellement confirmée, Lampard est le grand favori pour prendre les rênes. Et une fois en charge, l’un de ses premiers ordres de travail pourrait être de réintégrer Billy Gilmour en tant que joueur régulier de la première équipe.

Le milieu de terrain de Chelsea et de l’Écosse devait s’épanouir pendant son prêt à Norwich. Cependant, les minutes sur le terrain étaient curieusement rares sous Farke.

En effet, Gilmour a été un remplaçant inutilisé dans six matches de championnat jusqu’à présent, son dernier coup de pied étant revenu à la mi-septembre.

Cela a incité Tuchel à admettre que l’accord de prêt de Gilmour pourrait être écourté en janvier. Même si la nature de ses commentaires suggérait que c’était une décision qu’il préférait ne pas prendre.

« Nous prendrons la décision en janvier (s’il est rappelé), pas maintenant », a-t-il ajouté. a déclaré Tuchel le 1er novembre.

« J’ai rencontré Billy autour du match de Norwich et les choses étaient claires lorsque nous avons décidé ensemble. Il avait besoin de plus de minutes dans un autre club, le défi était clair qu’il devait se frayer un chemin.

« Les choses ne se passent peut-être pas comme il le souhaite en ce moment mais ce n’est pas le moment d’annuler tout le projet. Parfois, ces semaines arrivent que la situation est bloquée mais il faut s’accrocher et montrer sa qualité.

Cependant, la nomination de Lampard pourrait accorder un sursis à Gilmour, l’Express réaffirmant que Lampard est un grand admirateur du milieu de terrain chic.

C’est certainement le scénario que Jack Wilshere voit se dérouler en tout cas. S’exprimant sur talkSPORT, l’ex-Artilleur a déclaré: « Je vais vous dire une personne qui bourdonnera si [Lampard] va Norwich – Billy Gilmour.

« Il l’a joué à Chelsea, il l’aime. Il va l’aider à se développer en tant que joueur. je ne sais pas pourquoi [he’s been left out]. Je pense qu’il est irréel pour son âge.

« Il a joué dans les Euros, il a joué pour un grand club comme Chelsea dans les grands matchs, et il ne peut pas entrer dans l’équipe de Norwich. »

Pendant ce temps, la directrice de Chelsea, Marina Granovskaia, serait prête à donner le feu vert aux Blues pour signer une cible alternative à l’ancien favori de Stamford Bridge, Eden Hazard.

Vincenzo Pisacane, l’agent de l’ancien cible de Chelsea Lorenzo Insigne, a fait un aveu qui intéressera certainement Granovskaia avant le mercato de janvier. L’agent de 30 ans a détaillé l’état actuel des négociations « surprenantes » du contrat d’Insigne à Naples.

Pisacane a révélé que le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, n’avait pu offrir à l’attaquant qu’une réduction de salaire de 50%. Cette nouvelle a apparemment ouvert la porte aux clubs de Premier League. L’agent d’Insigne a ajouté que les pourparlers entre les deux parties sont en cours malgré l’offre initiale de Napoli qui l’a repoussé.

«Je dois préciser que l’offre de contrat s’accompagne d’une réduction de salaire de 50%. Je suis un agent et je dois défendre le capitaine à tout moment », a déclaré Pisacane à Il Roma, cité par football.london.

« En général, vous offrez plus d’argent lorsque vous souhaitez prolonger un contrat. Lorenzo a été surpris [by Napoli offer]. Il y a un respect mutuel avec Aurelio, mais il sait que la proposition doit être augmentée et non coupée. »

L’annonce publique de Pisacane condamnant l’offre est presque certainement un stratagème pour attirer des prétendants à son client. Insigne, qui est apparu pour la première fois sur le radar de Chelsea il y a trois ans, est actuellement sur un contrat de 5 millions d’euros par an (4,3 millions de livres sterling) à Naples. Mais son contrat actuel expire cet été, ce qui signifie qu’il pourrait potentiellement s’en aller pour rien.

Il sera également éligible pour engager des discussions précontractuelles avec des clubs hors d’Italie à partir de janvier. La situation actuelle donne certainement aux hommes de Thomas Tuchel un coup de pouce majeur à leurs espoirs de signer Insigne.

