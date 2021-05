Chelsea a dit d’abandonner Timo Werner et de signer un “ gros attaquant ” alors que la décision de l’Allemagne était critiquée après la défaite finale de la FA Cup contre Leicester

Il est temps pour Chelsea de quitter Timo Werner et de signer un meilleur attaquant, a-t-on dit à talkSPORT.

De grandes choses étaient attendues de Werner après son transfert de 47,6 millions de livres sterling du RB Leipzig après avoir marqué 34 buts pour le club allemand la saison dernière.

.

Timo Werner a 12 buts toutes compétitions confondues avec Chelsea cette saison

Le joueur de 25 ans a été une source de frustration pour de nombreux fans de Chelsea cette saison avec seulement 12 dans toutes les compétitions en 49 matchs.

L’Allemand a eu ses chances lors de la finale de la FA Cup samedi, mais n’a pas réussi à en tirer le meilleur parti.

Il a réussi quatre des 13 tirs au total des Blues alors qu’ils ont perdu 1-0 contre Leicester City.

Chelsea a réussi plus du double des tirs que les Foxes ont réussi, tandis que l’équipe de Brendan Rodgers a fait son seul et unique effort sur le nombre de cibles.

L’ancien attaquant d’Aston Villa, Gabriel Agbonlahor, pense que Thomas Tuchel a besoin de quelqu’un qui peut se présenter dans les grands matchs.

“J’ai essayé de lui donner le bénéfice du doute car c’est sa première saison, mais plus je vois de lui, il prend la mauvaise décision”, a déclaré Agbonlahor à talkSPORT.

.

Werner a réussi quatre tirs en finale de la FA Cup, le meilleur de tous les joueurs sur le terrain

«Il a ramassé le ballon, a couru sur deux défenseurs et fait un tir sauvage au-dessus de la barre quand il est préférable de faire une passe et une autre course.

«Il semble un peu trop erratique et Chelsea, avec leur histoire avec Didier Drogba et les attaquants qu’ils ont eu dans le passé, ils doivent sortir et acheter un gros, gros attaquant qui peut marquer des buts et se présenter. les grands jeux. »

L’ancien attaquant de Chelsea, Tony Cascarino, dit que la prise de décision de Werner a été très mauvaise cette saison et semble toujours faire le mauvais choix.

S’exprimant lors du petit-déjeuner sportif du week-end de talkSPORT, Cascarino a déclaré: «Il prend beaucoup de mauvaises décisions pour un attaquant. J’y suis allé et je sais de quoi je parle là-dessus. Je l’ai fait pendant une période de ma carrière.

«Mes décisions ont toujours été fausses pendant environ 18 mois et je ne savais pas comment je choisirais la mauvaise option.

«Il le fait trop régulièrement pour le moment. Pour quelqu’un qui peut dévaster avec son rythme, il se met en position et pense «qu’est-ce que je vais devoir faire? En fin de compte, il choisit la mauvaise option. »

.

Werner a coûté à Chelsea un peu moins de 50 millions de livres sterling l’été dernier de RB Leipzig

L’ancien gardien des Blues Mark Bosnich a rejoint Cascarino et Natalie Sawyer sur talkSPORT dimanche matin et pense que Werner a besoin de quelqu’un à ses côtés pour tirer le meilleur parti de lui.

Bosnich a déclaré: «En fin de compte, ils ont créé des chances, cela ne fait aucun doute. Sans Kasper Schmeichel, ils auraient gagné ce match.

«Descendre 1-0 contre une équipe comme Leicester, qui est si astucieuse sur le plan tactique et sait vraiment comment protéger son but, est une chose difficile.

«Je peux comprendre d’où viennent leurs partisans et vous. Je me souviens quand il a signé pour la première fois à Chelsea et je me souviens que quelqu’un a dit à Leipzig qu’il avait quelqu’un de grand devant avec lui qui était plus un tampon et un leurre pour lui, ce qui lui permettait plus de temps et d’espace pour marquer.

«Il n’a pas toujours eu ça à Chelsea.»