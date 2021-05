Chelsea a dit de “ craindre ” le retour d’Eden Hazard à Stamford Bridge alors que la star du Real Madrid basculait pour hanter l’ancien club

Trevor Sinclair pense qu’Eden Hazard reviendra hanter Chelsea en Ligue des champions mercredi soir.

Les Bleus affronteront le Real Madrid lors du match retour de leur demi-finale à Stamford Bridge, l’équipe de Thomas Tuchel détenant un léger avantage après la fin du match aller en Espagne 1-1.

.

Eden Hazard devrait commencer à Stamford Bridge mercredi

Hazard est sorti du banc tardivement, mais n’a pas eu beaucoup d’impact sur le match.

Le séjour de l’international belge à Madrid est en proie à des blessures depuis son déménagement de 140 millions de livres sterling de Chelsea en 2019.

Il n’a réussi que 39 apparitions au cours des deux dernières saisons, mais il semble prêt pour un grand rôle dans le match de mercredi soir – en direct sur talkSPORT.

Le vrai patron Zinedine Zidane a déclaré que son équipe “ aura besoin ” de l’ailier pour le match retour.

.

Hazard est sorti du banc lors du match aller de la demi-finale en Espagne

L’ancien ailier de Man City et d’Angleterre Sinclair pense que Hazard pourrait s’avérer être un gros problème pour Chelsea.

“Je ne peux pas m’empêcher de penser qu’Eden Hazard va jouer un rôle dans la façon dont cette égalité va se terminer”, a déclaré Sinclair à talkSPORT.

«Nous savons de quoi il a été capable dans le passé. Il a joué un petit rôle au match aller et j’ai juste le sentiment qu’il y a un scénario qui l’implique.

«J’ai peur pour Chelsea à cause de ça. Quand il l’allume, nous n’avons pas vu beaucoup de meilleurs joueurs en Premier League.

. ou concédants de licence

Eden Hazard a passé sept ans à Stamford Bridge

«Il sera à l’aise de retourner à Stamford Bridge. Quand tu retournes dans un ancien club, je ne sais pas quelles sont les chances mais elles doivent être énormes pour avoir un effet et marquer.

«Je ne sais pas s’il a le niveau de forme physique ou le désir. C’est un homme très riche maintenant et pouvoir continuer à réaliser des performances incroyables et des saisons incroyables est un défi différent lorsque vous avez déjà les richesses et les récompenses.