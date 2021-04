Chelsea a dit de vendre Timo Werner après une seule saison alors que l’Allemand souffre d’un record étrangement similaire à Fernando Torres et Andriy Shevchenko

La légende de Chelsea, Gianfranco Zola, a soutenu Timo Werner pour s’améliorer, mais le club a été invité à vendre l’attaquant après une première saison décevante.

Werner a été signé pour 47,5 millions de livres sterling de RB Leipzig l’été dernier et est venu avec une réputation effrayante.

Werner a été frustré par ses difficultés devant le but

Le joueur de 25 ans a marqué 28 buts en Bundesliga la saison dernière et a doublé ses chiffres à chacune de ses quatre saisons au club.

Mais depuis son arrivée à Chelsea, il n’en a réussi que cinq en Premier League et n’en a qu’une lors de ses 20 dernières apparitions.

Werner espère remédier à cela lorsqu’il rejoindra les Blues de la trêve internationale alors qu’ils affronteront West Brom samedi – avec un commentaire du coup d’envoi à 12h30 en direct sur talkSPORT.

Ce fut une semaine à oublier pour l’international allemand car il n’a pas réussi à marquer et a également raté un but ouvert lors de sa défaite face à la Macédoine du Nord.

Un journal du pays s’est moqué de l’attaquant de Chelsea en le remerciant et en lui donnant une fausse carte d’identité.

Mais le héros des Blues, Zola, a soutenu l’attaquant pour changer les choses.

« Je pense qu’il se connecte de plus en plus à l’équipe et qu’il fait son travail de toute façon et qu’il s’améliorera à gauche ou au milieu », a déclaré Zola à talkSPORT Breakfast.

«Parfois, il a été efficace à gauche parce que ses qualités sont bonnes dans un vaste domaine. Il fait également partie de l’équipe internationale.

Werner n’a marqué que cinq buts en Premier League cette saison

«Il s’agit de s’installer davantage dans le pays et de s’habituer à notre façon de jouer et il ira mieux.»

Chelsea semble avoir pris l’habitude de faire partie des meilleurs attaquants, mais ils n’ont pas réussi à livrer à Stamford Bridge.

Shevchenko a eu du mal à Stamford Bridge après avoir rejoint l’AC Milan

Andriy Shevchenko avait une réputation effrayante avec l’AC Milan, marquant 127 buts en 209 matchs de Serie A.

Les Blues l’ont signé pour 30 millions de livres sterling, mais il n’a ensuite réussi que neuf buts en 48 matchs de Premier League. Un ratio de 0,18 contre 0,60 au club italien.

Fernando Torres a été signé de Liverpool pour 50 millions de livres sterling après avoir marqué 65 buts en 102 matchs avec un ratio de 0,60.

Fernando Torres était redoutable à Liverpool mais un flop à Chelsea

Son record de Chelsea n’était que de 0,18 but par match avec 20 buts en 110 matchs.

Et le record de Werner… 0,59 but par match à Leipzig et 0,17 à Chelsea.

Les flops de Chelsea

Andriy Shevchenko

Avant Chelsea: 127 buts en 208 matchs (0,60 buts par match)

À Chelsea: 9 buts en 48 matchs (0,18 buts par match)

Fernando Torres

Avant Chelsea: 65 buts en 102 matchs (0,60 buts par match)

À Chelsea: 20 buts en 110 matchs (0,18 buts par match)

Timo Werner

Avant Chelsea: 95 buts en 159 matchs (0,59 but par match)

À Chelsea: 5 buts en 28 matchs (0,17 but par match)

L’ancien ailier de Man City et de West Ham, Trevor Sinclair, pense qu’à moins que l’Allemand ne montre quelque chose lors des derniers matchs de la saison, Chelsea pourrait réduire ses pertes.

« Je pense que parfois cela arrive, vous allez dans un club et vous ne commencez pas bien et votre confiance disparaît et vous allez » quel gaspillage d’argent « », a déclaré Sinclair à talkSPORT Breakfast.

«Il ne ressemble pas au joueur que nous avons vu en Bundesliga. En faisant entrer Thomas Tuchel, il pourra lui parler dans sa langue maternelle. Il pourra probablement tirer le meilleur parti de lui.

«S’il ne produit pas avant la fin de la saison, je pense que cela pourrait être le début de la fin pour lui.

«Tuchel aura de l’argent à dépenser, Chelsea voudra bien se lancer en Premier League.

«Avec lui sur le côté, tel quel, cela ne fonctionne pas et ils pourraient investir gros dans ces zones avant et il pourrait finir par partir après une saison.»

Werner a passé un moment torride devant le but cette saison

Et Chelsea semble avoir recherché des remplaçants possibles pour l’Allemand.

Sergio Aguero a été lié à un transfert vers les Bleus, tandis qu’Erling Haaland serait également une cible.

Le père de Haaland, Alf-Inge, et son agent Mino Raiola devraient être en Angleterre aujourd’hui pour discuter avec quatre clubs de Premier League, dont Chelsea.