Chelsea a donné des rapports élogieux sur les stars de Tuchel prêtes à l’emploi

Chelsea envisage d’intégrer les stars du prêt Conor Gallagher et Billy Gilmour dans l’équipe la saison prochaine au milieu de rapports de scouts élogieux ce trimestre, selon TEAMtalk.

Le patron des Blues, Thomas Tuchel, possède déjà l’un des meilleurs ensembles de milieux de terrain de Premier League. Outre N’Golo Kante et Jorginho, Mateo Kovacic a joué un rôle de premier plan cette saison.

Mason Mount et Kai Havertz sont également des options, tandis que Ruben Loftus-Cheek et Ross Barkley sont restés.

Bien qu’il ait grossi ses rangs avec la signature de prêt Saul Niguez, TEAMtalk a appris que Tuchel envisage toujours de faire évoluer sa salle des machines.

Il veut quatre options de milieu de terrain central de premier choix, ainsi qu’une autre qui peut jouer plus loin et plus loin comme Mount.

Chelsea a envisagé plus de signatures dans ces domaines, mais ils ont maintenant suspendu ces recherches. Les scouts ont envoyé des rapports élogieux sur le prêteur de Crystal Palace Gallagher et l’homme de Norwich Gilmour.

Gallagher a impressionné à West Brom la saison dernière, mais il l’a encore fait dans le sud de Londres cette fois-ci.

Le déménagement estival à Carrow Road est le premier avant-goût du prêt de l’international écossais Gilmour à Chelsea. Cependant, lui aussi s’est bien installé malgré leur début de campagne lamentable.

En conséquence, TEAMtalk comprend que Tuchel est ouvert à l’idée qu’il puisse déjà avoir les réponses à ses questions sur le milieu de terrain dans ses livres.

En fait, les éclaireurs de Chelsea pensent que Gallagher et Gilmour seront plus que capables de jouer un rôle important la saison prochaine.

Néanmoins, la situation pourrait dépendre des décisions actuelles de Chelsea au milieu de terrain.

Tuchel a confirmé que son club a essayé de trouver Barkley un déménagement à West Brom dans le mercato d’été. Il lui restera un an de contrat à la fin de la saison.

Loftus-Cheek aurait des intérêts du patron de la Roma, Jose Mourinho, et son accord expire en 2024. On ne sait pas encore si Chelsea choisira d’activer la clause d’achat de 30 millions de livres sterling (selon The Guardian) dans l’accord de prêt de Saul avec l’Atletico Madrid.

Ailleurs, Chelsea cherche à attacher Kante et Jorginho à de nouveaux contrats.

Tuchel a remis Lukaku, conseils de Chelsea

Chelsea possède également certaines des options offensives les plus puissantes de la Premier League.

Romelu Lukaku s’est ajouté aux goûts de Timo Werner, Hakim Ziyech et Christian Pulisic se battant pour le temps de jeu.

Lukaku a jusqu’à présent apprécié son retour à Chelsea, mais il a eu du mal à faire sa marque lors de la défaite de mercredi en Ligue des champions contre la Juventus.

Ancien patron de l’Inter Antonio Conte a ensuite affirmé que les Bleus ne savent pas encore tirer le meilleur du Belge.

