Chelsea a été « très chanceux » de battre l’Atletico Madrid et les supporters des Blues devraient être « inquiets » après leur victoire en Ligue des champions lors des 16 dernières années.

C’est le point de vue du co-animateur de talkSPORT, Adrian Durham, qui était déconcerté par le fait que l’équipe espagnole n’a pas reçu de pénalité dans la première moitié de sa victoire 2-0 lorsque Cesar Azplicueta a semblé abattre Yannick Carrasco dans la surface.

Cesar Azpilicueta a eu la chance de ne pas donner de penalty

«Chelsea a été très, très chanceux hier soir», a déclaré Durham sur Drive.

«J’ai été bombardé par des tweets quand j’ai dit que l’Atletico passerait.

«Ils auraient dû recevoir une pénalité – nous sommes tous d’accord là-dessus. Ils ont eu un très grand succès et ils en ont profité jusqu’à présent pour jouer avec eux.

«Je pense que je serais inquiet si j’étais un fan de Chelsea parce que l’Atletico n’a pas bien joué et qu’ils auraient dû en être un hier.

«Je ne pense pas que ce soit parfait du point de vue de Chelsea, mais ils ont réussi et c’est ce qui compte.»

. Chelsea vole depuis l’arrivée de Tuchel

Hakim Ziyech a ouvert le score après une contre-attaque fulgurante, avant que la frappe tardive d’Emerson ne scelle la place de Chelsea dans les huit derniers.

Et Tuchel pourrait encore voir Ziyech comme un travail en cours pour s’adapter à son style tactique spécifique, mais a salué la performance de l’ancien homme de l’Ajax lors d’une grande soirée pour les Bleus.

« Il souffre un peu de notre style, il doit s’adapter à la structure et être plus fiable avec le ballon », a déclaré Tuchel.

«Et il a besoin de trouver un meilleur rythme pour prendre le risque et ne pas prendre le risque mais je suis super content. C’était fiable de sa part.

«C’est un gars qui travaille dur à l’avant et je suis heureux qu’il ait pu terminer la transition avec Kai (Havertz) et Timo (Werner), les trois étaient tous impliqués et c’était un objectif agréable et décisif.