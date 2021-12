Chelsea a exhorté à rappeler Billy Gilmour de Norwich pour « ne pas perdre six mois de sa carrière » alors que les fans ont été critiqués pour avoir chanté disant à l’international écossais de « f *** off »

Chelsea a été invité à ramener Billy Gilmour de son prêt à Norwich après que des fans aient été filmés lui disant de « f*** off » dans son club parent.

Gilmour a eu du mal à avoir un impact pendant son séjour dans l’équipe au plus bas de la Premier League.

Gilmour a fait 12 apparitions pour Norwich cette saison

L’ancien manager Daniel Farke lui a rarement donné une chance dans l’équipe, tandis que le nouveau patron Dean Smith l’a davantage mis sur le terrain.

Des fans ont été vus en train de chanter des jurons chargés à Gilmour lors de leur défaite 3-0 contre Crystal Palace.

L’ancien attaquant d’Aston Villa, Gabby Agbonlahor, a reproché aux fans de Norwich d’avoir blâmé l’international écossais de 20 ans.

Agbonlahor pense que ce serait une perte de six mois de sa carrière de garder Gilmour aux Canaries, qui se dirigent apparemment directement vers le championnat.

« Je ne peux pas croire à l’audace des fans de Norwich de chanter cela », a déclaré Agbonlahor à talkSPORT Breakfast. « J’espère que c’est une petite partie des fans à l’extérieur, j’espère que les fans à domicile ne chanteront pas ça.

« C’est un footballeur de 20 ans, nous avons vu ce qu’il a fait avec un maillot écossais, vu ce qu’il a fait pour Chelsea.

Gilmour a été la cible des chants des fans lors de leur défaite 3-0 contre Crystal Palace

« Si je suis Chelsea, je le ramène maintenant. Emballez vos affaires, récupérez-vous et nous allons vous trouver un club en janvier qui va jouer avec vos points forts.

« Il joue avec des joueurs de championnat, ils ne sont pas assez bons. Il a besoin de jouer avec des joueurs qui veulent jouer au football et son genre de football.

« Il va perdre six mois de sa carrière à rester là-bas jusqu’à la fin de la saison. Je le ferais reculer.

Il a poursuivi: « Parfois, les fans veulent un bouc émissaire, alors ils s’en prennent à un prêteur de 20 ans. Ils seraient pires sans lui.

«Ils perdent 3, 4 ou 5-0, sans lui, ils perdraient 8-0 car c’est un joueur de qualité. Je suis sûr que Dean Smith en parlera lors de sa prochaine interview et sera déçu d’avoir eu un tel bâton.

