Chelsea a limogé le vainqueur de la Ligue des champions la dernière fois qu’il a affronté la Juventus

Les champions d’Europe en titre Chelsea affronteront la Juventus en Ligue des champions ce soir à l’Allianz Stadium, en direct sur talkSPORT.

L’équipe de l’ouest de Londres cherche à conserver le trophée remporté la saison dernière et affrontera un match délicat du groupe H.

Chelsea a remporté la Ligue des champions pour la deuxième fois de son histoire

En mai, Kai Havertz a marqué le but vainqueur pour aider à battre Man City en finale.

Cela les a vus regagner le trophée La légende des Blues, Didier Drogba, les a remportés en 2012 avec un tir au but décisif pour battre le Bayern Munich sur leur propre dos de patch.

À la suite de cette glorieuse occasion, les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu.

Et la dernière fois que Chelsea a joué contre la Vieille Dame à Turin, c’était le rideau du patron vainqueur de la Ligue des champions, Roberto Di Matteo.

.

Di Matteo a aidé les Bleus à remporter la Ligue des champions pour la première fois

.

Mais six mois plus tard, une défaite contre la Juventus a vu sa chute

Contre la Juventus en novembre 2012, cela s’est avéré être l’une des performances les plus ternes de l’histoire du Blues, et ce n’était pas une nuit dont les fans se souviennent avec émotion.

La défaite a même été provoquée par un futur vainqueur du titre de Stamford Bridge alors qu’Antonio Conte dirigeait l’équipe italienne.

Son équipe a produit une performance dominante avec Fabio Quagliarella brisant l’impasse, dépassant Petr Cech.

La vieille dame a doublé son avance après l’heure de jeu grâce à Arturo Vidal, avant que Sebastian Giovinco n’inscrive confortablement le dernier but à domicile dans les arrêts de jeu qui ont pratiquement mis fin à l’aventure de Chelsea en Ligue des champions.

.

Les hommes de Di Matteo ont été humiliés à Turin en novembre 2012

Après le match, Danny Mills a déclaré : « Chelsea manquait de caractère et de présence. Ils doivent trouver des remplaçants à John Terry et Frank Lampard, qui arrivent en fin de carrière, et ils doivent remplacer Didier Drogba par un attaquant qui va travailler dur. Il ne leur reste que Torres et cela rend les choses difficiles. »

Ce n’était pas si mal cependant, car Chelsea a goûté à une nouvelle gloire européenne à la fin de la saison et a remporté la Ligue Europa, battant Benfica 2-1 en finale sous la direction du manager par intérim Rafa Benitez.

Les Bleus se portent-ils bien après un changement de direction à la mi-saison ? Comme toujours.

C’est une perspective complètement différente maintenant pour les deux parties.

Les Londoniens de l’ouest sont l’une des meilleures équipes d’Europe et, avec le retour de l’attaquant de 97,5 millions de livres sterling Romelu Lukaku, ils semblent pouvoir conserver le trophée cette fois.

.

Lukaku est actuellement en superbe forme pour Chelsea car ils semblent capables de rivaliser sur tous les fronts

Et ils semblent également prêts à se battre pour le titre de Premier League.

Chelsea a fait un début de campagne prometteur et occupe actuellement la troisième position.

L’équipe de Thomas Tuchel a subi sa première défaite le week-end dernier, s’inclinant 1-0 à domicile contre Manchester City de Pep Guardiola.

Cependant, les adversaires de la Juventus, dirigés par le patron de retour Massimiliano Allegri, font face à la vie sans Cristiano Ronaldo, qui a rejoint Manchester United après avoir passé trois saisons à Turin.

.

Allegri sera sans Alvaro Morata et Paulo Dybala pour le choc contre Chelsea

.

La perte de Ronaldo a été un coup dur pour la Juve

Ils ont connu un début de saison mitigé et n’ont pas réussi à gagner lors de leurs quatre premiers matches de championnat.

L’équipe de Serie A a remis sa saison sur les rails en s’imposant 3-2 contre la Sampdoria, alors qu’elle grimpait en neuvième position.

Plus tôt cette saison, Allegri a été vu en train de faire une diatribe grossière à propos de ses joueurs et voudra un résultat contre Chelsea pour alléger la pression sur lui.

Et il espère ne pas être victime d’un limogeage cette fois, comme Di Matteo il y a tant d’années.

Vous pouvez écouter les commentaires en direct de Juventus vs Chelsea mercredi à 20h, en direct sur talkSPORT.

